Theo CarNewsChina, mẫu SUV Denza B5 vừa hoàn thành màn trình diễn kéo chiếc Boeing 747-400 nặng 180 tấn tại sân bay Dunsfold (Anh). Đáng chú ý, phương tiện vẫn có thể di chuyển và kéo máy bay khi chỉ còn 2 bánh bên trái tiếp xúc với mặt đường.

Đây không phải lần đầu tiên một chiếc SUV được sử dụng để kéo máy bay chở khách cỡ lớn.

Năm 2006, Volkswagen từng gây chú ý khi sử dụng Touareg V10 TDI để kéo chiếc Boeing 747 nặng khoảng 155 tấn tại Anh. Đến năm 2026, BYD thực hiện thử nghiệm tương tự với Denza B5, nhưng tăng trọng lượng máy bay lên khoảng 180 tấn và bổ sung thử thách tháo bánh xe.

Theo công bố của hãng, chiếc Boeing 747-400 được sử dụng đã ngừng khai thác thương mại từ năm 2020 nhưng vẫn giữ động cơ và đầy đủ nội thất.

Denza B5 lần lượt thực hiện 3 lượt kéo với cấu hình 4 bánh, 3 bánh và 2 bánh. Trong đó, ở lượt thử với 3 bánh, các kỹ sư bổ sung 2.000 kg đối trọng bên trong khoang xe. Đến lượt cuối, 2 bánh phía bên phải được tháo bỏ hoàn toàn, trong khi khối lượng đối trọng được tăng lên 4.500 kg.

Đội ngũ thử nghiệm cũng lắp thêm những bộ phận hỗ trợ giữ thăng bằng để chiếc SUV không bị nghiêng đổ khi chỉ còn 2 bánh. Tổng quãng đường kéo Boeing 747 sau 3 lượt thử đạt khoảng 1.600 m. Theo BYD, hệ truyền động của mẫu SUV không được thay đổi so với xe thương mại.

Denza B5, còn được biết đến với tên Fangchengbao Bao 5 tại Trung Quốc, sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài DM-O.

Cấu hình kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với 2 mô-tơ điện, bố trí tại cầu trước và cầu sau. Hệ thống đạt tổng công suất 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Khác với một số mẫu SUV dẫn động 4 bánh truyền thống, BYD Denza B5 không sử dụng trục các-đăng để truyền lực trực tiếp giữa 2 cầu. Thay vào đó, mô-tơ điện ở mỗi cầu đảm nhiệm nhiệm vụ cung cấp lực kéo đến các bánh tương ứng.

Cận cảnh chiếc Denza B5 kéo theo chiếc Boeing nặng 180 tấn. Ảnh: BYD.

Trong màn thử nghiệm, BYD đã tháo 2 bánh cùng phía bên phải, giữ lại một bánh phía trước và một bánh phía sau của xe. Nhờ vậy, cả 2 cầu vẫn có bánh xe tiếp xúc với mặt đường để tạo lực kéo. Nếu tháo cả 2 bánh trên cùng một cầu, khả năng tận dụng lực kéo từ 2 mô-tơ sẽ bị hạn chế đáng kể.

Ngoài hệ truyền động DM-O, Denza B5 còn sở hữu hệ thống treo thủy lực DiSus-P. Công nghệ này có khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm trong phạm vi 140 mm, đồng thời kiểm soát chuyển động thân xe trong nhiều điều kiện vận hành. Nhà sản xuất cũng cho biết B5 sử dụng kết cấu tích hợp pin vào khung gầm và tỷ lệ thép cường độ cao lớn để cải thiện độ cứng.

Đáng chú ý, hãng còn khẳng định mẫu SUV có thể thực hiện màn kéo Boeing 747 bằng năng lượng điện, thay vì phải sử dụng trực tiếp động cơ xăng để tạo lực kéo.

Dù tạo ra màn trình diễn ấn tượng, việc BYD Denza B5 kéo chiếc Boeing 747 không đồng nghĩa xe có sức kéo được chứng nhận ở mức 180 tấn. Nguyên nhân là máy bay vẫn di chuyển trên hệ thống bánh đáp, thay vì được nâng lên hoặc đặt toàn bộ khối lượng lên chiếc SUV. Khi đó, chiếc SUV từ BYD chủ yếu phải tạo ra lực đủ lớn để thắng lực cản lăn và khiến máy bay bắt đầu di chuyển.

Đây là điều kiện khác hoàn toàn so với việc kéo rơ-moóc trên đường công cộng, nơi phương tiện còn phải đáp ứng yêu cầu về ổn định, phanh, tải trọng và khả năng điều khiển ở nhiều tốc độ.

Theo thông số do BYD công bố tại Anh, khả năng kéo rơ-moóc được chứng nhận của B5 ở mức 2.500 kg. Như vậy, con số 180 tấn trong màn thử nghiệm chỉ phản ánh khối lượng máy bay được kéo, không phải tải trọng kéo được nhà sản xuất cho phép trong điều kiện sử dụng thông thường.

Dù vậy, hoạt động này vẫn cho thấy khả năng tạo lực kéo ở tốc độ thấp của hệ truyền động hybrid và cách BYD khai thác hệ thống điều khiển mô-tơ điện.

BYD Denza B5 hiện được bán tại Anh với giá khởi điểm khoảng 92.570 USD cho phiên bản Elegance. Phiên bản Ultimate có giá khoảng 104.910 USD.