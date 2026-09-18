BYD lại ra xe mới tại Việt Nam, tiếp tục với PHEV?

Thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam đang nóng hơn bao giờ hết khi ngay trong giai đoạn thấp điểm, các hãng vẫn chọn giới thiệu loạt xe mới. Mới đây, BYD vừa bất ngờ hé lộ hình ảnh một mẫu xe mới trên trang mạng xã hội cùng dòng trạng thái "All new Sealion - coming soon".

Với lời nhắn này, sản phẩm sắp xuất hiện chắc chắn thuộc dòng Sealion, tương tự chiếc Sealion 6 và Sealion 08 tại Việt Nam. Hình ảnh được đăng tải còn đi kèm 2 ký hiệu xăng và điện, dự báo về một hệ truyền động plug-in hybrid quen thuộc của dòng Sealion.

Hiện chưa rõ mẫu xe mới sắp được BYD giới thiệu tại Việt Nam là cái tên nào, nhưng theo nhiều đồn đoán, đây rất có thể là chiếc BYD Sealion 5 DM-i, mẫu SUV đô thị vừa được hãng giới thiệu bản thế hệ mới tại thị trường Thái Lan vào cuối tháng 3.

BYD Sealion 5 có gì?

Sealion 5 là mẫu SUV cỡ nhỏ được hãng giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á từ tháng 3 ở Triển lãm ôtô Bangkok International Motor Show 2026.

Xe sở hữu kiểu dáng thời trang với nội thất hiện đại, kích thước lần dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm cùng chiều dài cơ sở 2.712 mm. Mẫu SUV 5 chỗ này sở hữu dung tích khoang hành lý 530 lít, có thể mở rộng lên tối đa 1.830 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Tại Thái Lan, xe được bán với 2 phiên bản là Dynamic và Premium.

BYD Sealion 5 vừa được ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3. Ảnh: BYD.

Phiên bản Dynamic được trang bị đèn pha LED tự động có tính năng dẫn đường, đèn định vị LED, đèn hậu LED hiệu ứng dòng chảy, giá mui và gương chiếu hậu chỉnh điện có sấy. Khoang lái sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa cùng ghế bọc da tổng hợp.

Bản Premium bổ sung gương gập điện tích hợp đèn chào mừng, cốp điện đóng/mở một chạm, gạt mưa tự động. Nội thất nâng cấp lên màn hình trung tâm 12,8 inch, dàn âm thanh 8 loa và sạc điện thoại không dây.

Hệ truyền động PHEV trên Sealion 5 là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L và motor điện, cho tổng công suất 210 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm, đi cùng hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này giúp chiếc SUV tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Xe trang bị bộ pin LFP Blade dung lượng 18,3 kWh, cung cấp tầm vận hành thuần điện 110 km theo chuẩn NEDC (hoặc 94 km theo chuẩn WLTP)

Cạnh tranh ra sao ở Việt Nam?

Tại thị trường Thái Lan, giá của BYD Sealion 5 dao động 759.900-799.900 Baht. Giá bán này khá tương đồng với chiếc Geely EX5 (699.000-899.000 Baht) hay MG ZS HEV (699.000-789.900 Baht).

Như vậy, xe sẽ được đặt ở nhóm SUV tầm giá khoảng gần một tỷ đồng - nhóm SUV cỡ B+/C nếu được ra mắt tại Việt Nam.

Đây là một phân khúc khó của thị trường khi đang là điểm đến của hàng loạt tân binh và sẵn có nhiều đại diện mạnh từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Trong đó phải kể đến một số mẫu xe nóng như Mazda cx-5, Toyota Corolla Cross HEV hay VinFast VF 7, Kia Sportage HEV.

Điểm cộng của xe là hệ truyền động PHEV, có thể vừa đổ xăng vừa sạc pin. Ảnh: BYD.

Hệ truyền động PHEV sẽ là điểm cộng lớn của Sealion 5 khi ra mắt, giúp người mua giảm sự phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc.

Song, vấn đề của mẫu xe sẽ nằm ở cách mà BYD Việt Nam truyền thông đến khách hàng. Trước đó, hãng đã có 2 đại diện thuộc nhóm Sealion là 06 và 8 nhưng đều không cho thấy độ phủ tốt trên đường.

Nếu muốn thật sự tất tay vào nhóm PHEV, xoay trục kinh doanh hoàn toàn tại Việt Nam, BYD cần làm nhiều hơn với các sản phẩm mới và dải xe hiện tại của mình.