BYD hé lộ Yangwang Altior, sedan hạng sang cạnh tranh Rolls-Royce Ghost

Ngày 27/10, hãng xe Trung Quốc BYD công bố hình ảnh và video giới thiệu Yangwang Altior, mẫu sedan đầu bảng mới thuộc thương hiệu xe sang Yangwang. Mẫu xe hướng đến phân khúc sedan siêu sang, nơi Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Benz S-Class đang cạnh tranh.

Trước đó, BYD phát triển mẫu xe dưới tên mã HU. Ông Hu Xiaoqing, Tổng giám đốc Bộ phận Kinh doanh Yangwang, xác nhận hãng sẽ sử dụng tên Altior tại thị trường quốc tế và Dingyao tại Trung Quốc. Tên Altior bắt nguồn từ tiếng Latin, mang ý nghĩa "cao hơn", thể hiện định hướng phát triển dòng xe cao cấp của thương hiệu.

Thiết kế hướng đến phân khúc sedan siêu sang

Yangwang Altior kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ mẫu SUV U8, sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Yangwang. Phần đầu xe lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh, một loại đồ đựng cổ trong văn hóa Trung Quốc, tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu sedan.

BYD thiết kế Altior với nắp ca-pô kéo dài, khoảng cách từ cột A đến trục bánh trước lớn và thân xe mang tỷ lệ đặc trưng của dòng sedan hạng sang. Xe sử dụng bộ mâm kích thước lớn mạ crôm, kết hợp các chi tiết ngoại thất hướng đến vẻ ngoài sang trọng.

Đáng chú ý, Altior trang bị cửa sau mở ngược, tương tự thiết kế trên các mẫu xe Rolls-Royce. Kiểu cửa này tạo khoảng mở rộng, giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn.

Yangwang Altior kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ mẫu SUV U8. Ảnh: BYD.

Theo những thông tin xuất hiện trước đó, Yangwang Altior có chiều dài khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm. Nếu BYD xác nhận các thông số này, Altior sẽ dài hơn khoảng 100 mm so với Rolls-Royce Ghost phiên bản tiêu chuẩn.

Kích thước lớn giúp mẫu sedan Trung Quốc có lợi thế về không gian nội thất, đặc biệt tại hàng ghế sau. Đây cũng là khu vực các hãng xe siêu sang tập trung phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng tài xế riêng.

Ngoài Rolls-Royce Ghost, Yangwang Altior dự kiến cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và Maextro S800, mẫu sedan cao cấp do liên doanh Huawei-JAC phát triển.

Dự kiến trang bị bốn mô-tơ điện và hệ thống treo khí nén

BYD hiện chưa công bố thông số hệ truyền động, công suất hoặc phạm vi hoạt động của Yangwang Altior. Tuy nhiên, mẫu sedan nhiều khả năng sử dụng cấu hình bốn mô-tơ điện tương tự các sản phẩm khác thuộc thương hiệu Yangwang.

Hệ thống treo khí nén DiSus-A cũng có thể xuất hiện trên Altior nhằm nâng cao khả năng kiểm soát thân xe và cải thiện độ êm ái khi vận hành.

BYD hiện chưa công bố thông số hệ truyền động của Yangwang Altior. Ảnh: BYD.

Những hình ảnh ban đầu cho thấy BYD bố trí cảm biến LiDAR trên nóc xe. Trang bị này cho thấy Altior có thể tích hợp hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, phục vụ các tính năng nhận diện môi trường và hỗ trợ điều khiển phương tiện.

Dù vậy, hãng chưa xác nhận cấu hình công nghệ cụ thể cũng như những tính năng sẽ xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Giá dự kiến khoảng 7 tỷ đồng, ra mắt tại Dubai

Theo kế hoạch, BYD sẽ giới thiệu Yangwang Altior tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), vào ngày 5/11/2026. Việc lựa chọn Dubai làm địa điểm ra mắt cho thấy hãng đang hướng đến nhóm khách hàng cao cấp tại thị trường Trung Đông.

Truyền thông Trung Quốc dự đoán Yangwang Altior có giá khởi điểm trên 2 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 7 tỷ đồng. Nếu thông tin này chính xác, mẫu sedan sẽ có giá gần gấp đôi phiên bản cao cấp nhất của Maextro S800.

Theo China EV DataTracker, Yangwang bàn giao 3.251 xe trong chín tháng đầu năm 2026, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước. Thương hiệu hiện sở hữu nhiều sản phẩm cao cấp, trong đó siêu xe U9 Xtreme có giá khoảng 20 triệu Nhân dân tệ và giới hạn sản xuất 30 chiếc.

Sự xuất hiện của Altior đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm Yangwang sang phân khúc sedan siêu sang. Tuy nhiên, BYD chưa công bố giá bán chính thức, thời điểm giao xe hoặc kế hoạch phân phối tại các thị trường ngoài Trung Đông.