BYD giới thiệu sedan hybrid Qin Plus DM-i 2027, giá từ 310 triệu đồng

Thiết kế hiện đại mang phong cách fastback

Ngày 27/10, hãng xe Trung Quốc BYD chính thức mở bán Qin Plus DM-i 2027 với ba phiên bản, giá niêm yết từ 79.900-100.900 Nhân dân tệ (~310 triệu đồng). Mức giá khởi điểm của mẫu sedan này tương đương một số mẫu xe đô thị cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10 tại Việt Nam.

Bước sang thế hệ thứ ba, BYD Qin Plus DM-i được nâng cấp toàn diện về thiết kế, kích thước, hệ truyền động và công nghệ hỗ trợ lái. Hãng tiếp tục định vị mẫu xe trong phân khúc sedan gia đình phổ thông, hướng đến những khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng.

BYD chính thức mở bán Qin Plus DM-i 2027. Ảnh: BYD.

BYD Qin Plus DM-i 2027 sở hữu kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.840 x 1.900 x 1.498 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe tăng 60 mm chiều dài, 63 mm chiều rộng, 17 mm chiều cao và 82 mm chiều dài cơ sở.

Những thông số này giúp Qin Plus DM-i tiệm cận các mẫu sedan hạng D như Toyota Camry về kích thước tổng thể, dù có giá bán thấp hơn đáng kể tại thị trường Trung Quốc.

Về ngoại thất, BYD áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với phần đầu xe được tinh chỉnh theo hướng hiện đại. Thân xe mang phong cách fastback với đường mái vuốt về phía sau nhằm cải thiện tính khí động học.

Thiết kế ngoại thất Qin Plus DM-i 2027. Ảnh: BYD.

Phía sau, xe tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng, lấy cảm hứng từ nút thắt truyền thống Trung Quốc. Hãng cũng bổ sung màu sơn xanh nhạt Island Blue cho thế hệ mới.

Bên trong khoang lái, BYD trang bị hệ thống giải trí DiLink 150, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hoặc 12,8 inch tùy phiên bản. Nhà sản xuất đồng thời thiết kế lại ghế ngồi và bổ sung các ngăn chứa đồ nhằm tăng tính tiện dụng.

Thiết kế khoang lái Qin Plus DM-i 2027. Ảnh: BYD.

Chạy thuần điện 220 km, tiêu thụ 2,58 lít xăng/100 km

BYD Qin Plus DM-i 2027 tiếp tục sử dụng công nghệ hybrid sạc điện DM-i thế hệ thứ năm. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, công suất 99 mã lực với mô-tơ điện công suất 161 mã lực.

Khách hàng có thể lựa chọn bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 16,2 kWh hoặc 24,3 kWh. Theo chu trình thử nghiệm CLTC, hai cấu hình pin cho phép xe di chuyển thuần điện lần lượt 140 km và 220 km.

Qin Plus DM-i 2027 sử dụng công nghệ hybrid sạc điện DM-i thế hệ thứ năm. Ảnh: BYD.

BYD công bố thời gian sạc từ 30% lên 80% chỉ khoảng 20 phút. Khi kết hợp bình nhiên liệu đầy và pin sạc đầy, mẫu sedan có thể đạt phạm vi di chuyển tối đa 2.290 km.

Đáng chú ý, nhà sản xuất tuyên bố Qin Plus DM-i chỉ tiêu thụ 2,58 lít xăng/100 km khi pin cạn, theo chu trình NEDC. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động và mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện vận hành.

Ngoài hệ truyền động, BYD còn cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái nâng cao God's Eye B tích hợp cảm biến LiDAR. Công nghệ này hỗ trợ điều hướng tự động trong đô thị (CNOA), trên đường cao tốc (HNOA) và thực hiện một số thao tác đỗ xe thông minh.

BYD làm mới dòng sedan Qin trước áp lực doanh số

Qin Plus hiện là một trong những dòng sedan phổ thông chủ lực của BYD, với hai lựa chọn hệ truyền động thuần điện và hybrid sạc điện. Trong lần ra mắt này, hãng tập trung nâng cấp phiên bản DM-i, trong khi biến thể thuần điện thế hệ thứ ba đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý.

Việc giới thiệu Qin Plus DM-i 2027 diễn ra khi dòng xe Qin ghi nhận doanh số sụt giảm tại Trung Quốc. Theo dữ liệu CnEVPost tổng hợp, BYD bán được 23.472 xe thuộc dòng Qin trong tháng 9/2026, giảm 65,27% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế chín tháng đầu năm, doanh số đạt 207.589 xe, giảm 54,71%.

Với giá bán cạnh tranh, kích thước lớn hơn và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu, Qin Plus DM-i thế hệ mới được kỳ vọng giúp BYD cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc sedan gia đình tại thị trường nội địa.