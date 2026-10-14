BYD gấp rút triển khai trạm sạc siêu nhanh ở châu Âu

Theo Car News China, tại triển lãm ôtô quốc tế đang diễn ra ở Pháp, BYD xác nhận sẽ triển khai 100 trụ sạc siêu nhanh Flash Charging tại châu Âu vào cuối năm nay. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng cho biết đang hướng tới mục tiêu 3.000 trạm Flash Charging tại lục địa già vào cuối năm sau.

Các trạm Flash Charging của BYD sẽ cung cấp công suất sạc DC tối đa 1.500 kW. Nhờ đó, các xe điện BYD trang bị pin Blade 2.0 có thể nạp lại 10-70% dung lượng trong 5 phút, hoặc 10-97% dung lượng trong 9 phút.

BYD hiện vận hành 12.165 trụ sạc Flash Charging tại Trung Quốc, có kế hoạch vận hành 20.000 trạm sạc siêu nhanh trên toàn cầu vào cuối năm nay.

Trụ sạc Flash Charging đầu tiên của BYD tại châu Âu. Ảnh: BYD.

Hồi tháng 6, BYD đã triển khai trụ sạc Flash Charging đầu tiên tại Đức. Các trạm sạc siêu nhanh loại này cũng đã được BYD cho lắp đặt tại nhiều quốc gia châu Âu khác, bao gồm cả Anh.

Lúc này, Denza Z9 GT đang là mẫu xe duy nhất của BYD được hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc dự kiến sớm triển khai thêm nhiều mẫu xe trang bị công nghệ này tại lục địa già trong tương lai.

Theo kế hoạch, BYD Atto 8 sẽ sớm cập bến thị trường châu Âu trong quý I/2027. Mẫu xe 7 chỗ sẽ trở thành ôtô đeo logo BYD đầu tiên tại châu Âu được trang bị tính năng sạc siêu nhanh.

BYD Atto 8 sở hữu công suất đầu ra 764 mã lực nhờ thiết lập 2 motor điện, được trang bị tiêu chuẩn gói pin LFP dung lượng 115 kWh, cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 653 km/lần sạc theo chuẩn WLTP.

BYD Atto 8 sẽ là mẫu xe tiếp theo của BYD tại châu Âu được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh. Ảnh: BYD.

BYD cho biết sau Atto 8, hãng sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu xe tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging vào năm sau.

Đây là lý do BYD đã lên kế hoạch thiết lập 3.000 trạm sạc Flash Charging tại châu Âu vào năm 2027. Lục địa già sẽ đóng góp một nửa số lượng trạm sạc siêu nhanh mà BYD dự kiến xây dựng tại các thị trường ngoài Trung Quốc vào năm sau.