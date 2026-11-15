BYD đưa thương hiệu xe sang Denza đến Ấn Độ

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa chính thức giới thiệu thương hiệu xe sang Denza tại Ấn Độ, gia nhập cuộc cạnh tranh với những tên tuổi lâu năm như Mercedes-Benz và Toyota. Đây là bước đi mới của BYD nhằm mở rộng sự hiện diện trong phân khúc xe cao cấp tại thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

BYD thâm nhập thị trường xe sang tại Ấn Độ

Denza đã giới thiệu 2 mẫu xe gồm D9 và Z9 GT. Trong đó, Denza D9 là mẫu SUV điện 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển cao cấp dành cho gia đình, đồng thời cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz V-Class và Toyota Vellfire/Alphard. Mẫu xe này có giá bán khởi điểm 95.600 USD.

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa chính thức giới thiệu thương hiệu xe sang Denza tại Ấn Độ, gia nhập cuộc cạnh tranh với những tên tuổi lâu năm như Mercedes-Benz và Toyota.

Trong khi đó, Denza Z9 GT là mẫu xe điện hiệu suất cao với thiết kế 4 cửa, có giá bán 166.600 USD. Việc đưa cả 2 mẫu xe đến Ấn Độ cho thấy tham vọng của BYD trong việc tiếp cận nhiều nhóm khách hàng cao cấp, từ những người ưu tiên sự tiện nghi cho đến khách hàng quan tâm đến hiệu suất vận hành.

Trước Ấn Độ, BYD đã giới thiệu Denza tại châu Âu vào đầu năm nay. Thông qua thương hiệu này, hãng xe Trung Quốc muốn củng cố hình ảnh ở phân khúc cao cấp, đồng thời cải thiện khả năng sinh lời. Ấn Độ là thị trường tiếp theo được BYD nhắm đến, trong bối cảnh nhu cầu đối với những mẫu xe hạng sang tại đây đang có dấu hiệu tăng trưởng.

Trước Ấn Độ, BYD đã giới thiệu Denza tại châu Âu vào đầu năm nay. Thông qua thương hiệu này, hãng xe Trung Quốc muốn củng cố hình ảnh ở phân khúc cao cấp, đồng thời cải thiện khả năng sinh lời.

Mercedes-Benz hiện là thương hiệu bán nhiều xe sang nhất tại Ấn Độ. Hãng xe Đức ghi nhận doanh thu kỷ lục tại quốc gia này trong năm 2025, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe cao cấp có giá trên 159.000 USD. Bên cạnh đó, Hyundai cũng chuẩn bị gia nhập cuộc chơi khi dự kiến đưa thương hiệu xe sang Genesis đến Ấn Độ vào năm 2027, sau hơn 2 thập kỷ hoạt động tại thị trường này.

BYD phải đối mặt nhiều thách thức tại Ấn Độ

Quy mô thị trường xe sang tại Ấn Độ vẫn còn khá khiêm tốn. Phân khúc này chỉ chiếm hơn 1% tổng doanh số 4,4 triệu xe du lịch của cả nước trong năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phần lớn các mẫu xe hạng sang được nhập khẩu và phải chịu mức thuế cao.

Quy mô thị trường xe sang tại Ấn Độ vẫn còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, phân khúc xe sang vẫn ngày càng hấp dẫn đối với nhiều thương hiệu nhờ biên lợi nhuận cao hơn và mức độ cạnh tranh thấp hơn so với thị trường xe phổ thông.

Tuy nhiên, phân khúc xe sang vẫn ngày càng hấp dẫn đối với nhiều thương hiệu nhờ biên lợi nhuận cao hơn và mức độ cạnh tranh thấp hơn so với thị trường xe phổ thông. Đây cũng là cơ hội để những thương hiệu mới như Denza tìm kiếm chỗ đứng, đặc biệt khi nhu cầu sở hữu các sản phẩm cao cấp tại Ấn Độ tiếp tục mở rộng.

BYD kinh doanh cả xe du lịch phổ thông lẫn xe cao cấp tại Ấn Độ. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất của hãng tại quốc gia này vẫn gặp trở ngại từ các quy định đầu tư nghiêm ngặt đối với doanh nghiệp đến từ những nước có chung đường biên giới trên bộ với Ấn Độ.

Kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất của BYD tại Ấn Độ này vẫn gặp trở ngại từ các quy định đầu tư nghiêm ngặt đối với doanh nghiệp đến từ những nước có chung đường biên giới trên bộ với nước này.

Những quy định này đã hạn chế khả năng đưa vốn đầu tư vào Ấn Độ để xây dựng nhà máy của BYD. Vì vậy, hãng vẫn phải nhập khẩu xe nguyên chiếc từ Trung Quốc để phân phối tại thị trường này, với mức thuế nhập khẩu có thể lên đến 100%. Đây là thách thức đáng kể đối với khả năng cạnh tranh về giá của Denza, đặc biệt trong phân khúc xe sang vốn có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế lâu năm.