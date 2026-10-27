BYD đẩy mạnh nội địa hóa tại châu Âu, tham vọng vượt Toyota vào năm 2030

Theo SCMP, trong bối cảnh các gói hỗ trợ tài chính trong nước bị cắt giảm và hàng rào thuế quan tại các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt, BYD đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng các nhà máy mới tại châu Âu. Động thái này được ban lãnh đạo hãng xe điện Trung Quốc xác định là giải pháp trọng tâm nhằm củng cố và mở rộng thị phần tại khu vực.

Ông Liu Xueliang, Phó Chủ tịch BYD, cho biết châu Âu là thị trường chiến lược của hãng. BYD sẽ không để làn sóng tăng thuế ảnh hưởng đến lựa chọn xe của người tiêu dùng tại khu vực này.

Bên cạnh các nhà máy mới tại châu Âu chuẩn bị đi vào hoạt động, BYD cũng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tại Trung Quốc nhằm duy trì vị thế trên thị trường.

Nhà máy Hungary chuẩn bị sản xuất hàng loạt

Đầu tháng này, bà Stella Li, Giám đốc điều hành thị trường nước ngoài của BYD, cho biết nhà máy mới của hãng tại Hungary sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong quý IV/2026.

Việc đưa nhà máy vào vận hành được xem là bước tiến trong cam kết nội địa hóa sản xuất tại châu Âu của BYD, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tăng cường các biện pháp thương mại đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.

Giữa tháng 10, EU tuyên bố áp đặt hạn ngạch đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này được đưa ra sau quyết định nâng mức thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc lên tới 45,3% được EU công bố trước đó 2 năm.

Trong bối cảnh hàng rào thương mại gia tăng, việc sản xuất ngay tại châu Âu có thể giúp BYD giảm mức độ phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu từ Trung Quốc và tiếp cận trực tiếp thị trường khu vực.

Doanh số tại châu Âu tăng 154%

Sức hút của BYD tại châu Âu được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng đăng ký xe mới.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu, trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng xe mới đăng ký của BYD tăng 154%, lên 206.002 chiếc. Thị phần của hãng tại EU theo đó tăng hơn gấp đôi, từ 1% lên 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Để duy trì đà tăng trưởng, BYD đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Theo báo cáo mới của Morgan Stanley, tính đến tháng 10, tổng công suất sản xuất xe điện theo kế hoạch của BYD tại các thị trường ngoài Trung Quốc đạt khoảng 1 triệu xe, trong đó 30% đặt tại châu Âu. Tuy nhiên, hoạt động tại thị trường quốc tế chưa thể bù đắp hoàn toàn những khó khăn trong nước. Nhu cầu suy giảm tại Trung Quốc đã khiến lợi nhuận ròng nửa đầu năm của BYD giảm hơn 20% so với cùng kỳ, xuống 12,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,84 tỷ USD.

BYD tiến vào phân khúc xe cao cấp

Trong nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận, BYD cũng đang mở rộng sang phân khúc cao cấp tại các thị trường nước ngoài. Sau khi ra mắt toàn cầu tại châu Âu hồi tháng 4, mẫu xe hạng sang Z9GT được giới thiệu tại Hong Kong vào cuối tuần trước, với giá khởi điểm 998.000 HKD, tương đương 127.260 USD.

Mức giá này cao gấp khoảng 3 lần giá bán của mẫu xe tại thị trường Trung Quốc đại lục, cho thấy chiến lược định vị sản phẩm cao cấp của BYD tại các thị trường quốc tế.

Giảm hoàn thuế xuất khẩu, BYD vẫn tăng tốc ở nước ngoài

Ngày 12/10, Trung Quốc thông báo giảm tỷ lệ hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xuất khẩu xe năng lượng mới (NEV) từ 13% xuống 9%. Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Theo ông Liu Xueliang, việc giảm hoàn thuế xuất khẩu không ảnh hưởng đáng kể đến doanh số BYD tại Đông Nam Á, khi hãng đã có các nhà máy đi vào hoạt động trong khu vực.

Trong bối cảnh nhu cầu xe điện tiếp tục tăng cùng những biến động trên thị trường năng lượng, BYD dự kiến tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất quốc tế.

Tuy nhiên, ông Liu cho biết hãng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tăng giá bán tại các thị trường nước ngoài để chuyển một phần chi phí thuế sang người tiêu dùng hay không. Đây là bài toán đáng chú ý trong bối cảnh cạnh tranh giá trên thị trường xe điện đang diễn ra gay gắt.

Tham vọng vượt Toyota vào năm 2030

Bên cạnh tốc độ mở rộng sản xuất, BYD vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi gia tăng hiện diện trên thị trường quốc tế. Theo ông Liu, hãng đang từng bước triển khai chiến lược toàn cầu nhưng môi trường cạnh tranh tại các thị trường nước ngoài ngày càng phức tạp, từ chính sách thương mại, chi phí sản xuất đến áp lực về giá.

Những yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến khả năng BYD hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới vào năm 2030, vượt qua Toyota của Nhật Bản.