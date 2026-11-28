Carscoops đưa tin, chỉ vài giờ sau khi Ineos Automotive công bố mong muốn bắt đầu sản xuất dòng xe SUV Grenadier và xe bán tải Quartermaster tại Mỹ, BYD của Trung Quốc tiết lộ rằng hãng đang đàm phán để mua lại cơ sở sản xuất hiện tại của Ineos ở Hambach, Pháp.

BYD có kế hoạch mua nhà máy ô tô ở Pháp để sản xuất xe. Ảnh: Carscoops

Nếu thương vụ thành công, địa điểm này sẽ trở thành nhà máy sản xuất xe du lịch thứ hai của BYD tại châu Âu, bên cạnh nhà máy sắp đi vào hoạt động ở Szeged, Hungary (dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2027).

Trong một tuyên bố, BYD cho biết họ đã "bước vào giai đoạn đàm phán độc quyền" với Ineos để mua lại nhà máy ở Pháp và lưu ý rằng mọi thỏa thuận sẽ phải thông qua quá trình tham vấn với hội đồng công nhân địa phương.

Hãng xe Trung Quốc nói thêm rằng họ muốn hỗ trợ việc làm cho người dân địa phương và tiếp tục sản xuất xe tại nhà máy này, hướng tới mục tiêu cụ thể là "thiết kế dành riêng cho các tài xế châu Âu".

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc những mẫu xe BYD nào có thể được lắp ráp tại nhà máy ở Pháp.

"Cam kết của chúng tôi đối với châu Âu là lâu dài", Phó Chủ tịch Điều hành BYD Stella Li phát biểu và nói thêm: "Khoản đầu tư đề xuất của chúng tôi tại Hambach phản ánh niềm tin vào nước Pháp và tham vọng tiếp tục phát triển tại châu Âu.

Chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng châu Âu sự lựa chọn về những chiếc xe được sản xuất tại Pháp, đưa công nghệ và những đổi mới về di chuyển bằng điện của chúng tôi đến gần hơn với họ".

Mẫu SUV Grenadier của Ineos. Ảnh: Carscoops

Đầu năm nay, cố vấn đặc biệt của BYD tại châu Âu, ông Alfredo Altavilla, tiết lộ công ty muốn thiết lập ba cơ sở lắp ráp trong khu vực và một nhà máy sản xuất pin.

Ông Alfredo Altavilla cho biết, BYD đang nhắm tới các nhà máy hoạt động dưới công suất tại châu Âu thay vì muốn xây mới hoàn toàn từ đầu. Việc Ineos chuyển dịch từ châu Âu sang Mỹ dường như mang lại cho BYD cơ hội hoàn hảo để nhanh chóng thâu tóm một nhà máy hoàn chỉnh, có thể sớm điều chỉnh cho phù hợp với quy trình sản xuất của hãng.

BYD không phải là thương hiệu Trung Quốc duy nhất tìm cách mở rộng hiện diện sản xuất tại châu Âu.

Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC) đang sản xuất các mẫu Aion V và Aion UT tại nhà máy Magna Steyr ở Áo. MG cũng đang đầu tư 200 triệu euro để xây dựng một nhà máy mới ở Galicia, Tây Ban Nha, với công suất lên tới 120.000 xe mỗi năm.

Một thương hiệu Trung Quốc khác là Leapmotor cũng đang sản xuất xe nội địa cùng với Stellantis và Geely sẽ sản xuất xe tại nhà máy của Ford ở Valencia, Tây Ban Nha, khởi đầu với mẫu xe thuần điện EX2.