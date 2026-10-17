BYD Da Han: Sedan điện chạy 1.008 km, sạc gần đầy trong 9 phút

BYD ra mắt sedan điện cao cấp Da Han, giá từ 35.200 USD. (Ảnh: Weibo)

BYD Da Han EV kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng Han, với dải đèn định vị ban ngày liền khối dài 2,41 m, tích hợp 249 bóng LED. Phần đầu xe phẳng cùng các hốc gió tối ưu giúp mẫu xe đạt hệ số lực cản không khí 0,197 Cd.

Xe có kích thước dài 5.256 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.510 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm. Hệ thống đánh lái bánh sau là trang bị tiêu chuẩn, giúp bán kính quay đầu tối thiểu đạt 4,95 m.

BYD giới thiệu sedan điện Da Han với công suất tối đa 764 mã lực. (Ảnh: Weibo)

Khoang cabin sử dụng ốp gỗ tần bì, ghế bọc da Nappa và hệ thống âm thanh Devialet 31 loa chuẩn 7.1.4. Các trang bị màn hình gồm AR-HUD 40 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 17,3 inch độ phân giải 3K và màn hình giải trí 12,3 inch dành cho hành khách phía trước.

Ghế trước dạng không trọng lực. Cả hai hàng ghế đều có chức năng sưởi, thông gió và massage 10 điểm. Hàng ghế sau được bổ sung bệ tựa chân chỉnh điện, màn hình gập và bàn làm việc nhỏ gọn.

Da Han EV sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 102,3 kWh, với hai cấu hình truyền động. Phiên bản một mô-tơ có công suất 496 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Tầm hoạt động đạt 1.008 km theo tiêu chuẩn CLTC hoặc 816 km theo WLTP.

Phiên bản hai mô-tơ có công suất 764 mã lực, mô-men xoắn 910 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây. Tầm hoạt động tương ứng đạt 880 km theo CLTC và 713 km theo WLTP.

Xe được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A, có khả năng quét và nhận diện mặt đường phía trước, đồng thời hỗ trợ chế độ di chuyển ngang. Công nghệ sạc siêu nhanh cho phép pin tăng từ 10% lên 97% trong 9 phút.

Hệ thống hỗ trợ lái DiPilot, được tiếp thị tại Trung Quốc với tên God's Eye 5.0, tích hợp cảm biến LiDAR trên nóc xe, hỗ trợ lái trên cao tốc, lái trong đô thị và đỗ xe tự động. Tuy nhiên, hệ thống vẫn được xếp loại hỗ trợ lái cấp độ 2+.