BYD bị tố lắp mâm ngược với mẫu SUV đầu bảng?

Theo CarNewsChina, nhiều chủ xe BYD Da Tang tại Trung Quốc đang khiếu nại về tình trạng mâm xe bị lắp sai vị trí ngay từ dây chuyền sản xuất.

Đáng chú ý, sự cố xuất hiện trên phiên bản thuần điện dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động công bố 950 km, thuộc dòng SUV đầu bảng Da Tang của thương hiệu Trung Quốc.

Mâm trước lắp ở phía sau

Những phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội và nền tảng khiếu nại ôtô 12365auto.com. Một số chủ xe cho biết phương tiện có dấu hiệu vận hành bất thường, khó duy trì hướng chạy thẳng trên đường cao tốc.

Theo thiết kế, BYD Da Tang phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng cấu hình bánh trước và sau có kích thước khác nhau. Cụ thể, bánh trước được trang bị lốp 255/50R20, kết hợp mâm rộng 8J. Trong khi đó, phía sau sử dụng lốp 275/45R20 với mâm rộng 9J.

Thông số mâm và lốp trên xe chênh lệch với số liệu trong brochure sản phẩm. Ảnh: 3YC User Report.

Đây là cách bố trí thường thấy trên những mẫu ôtô có hiệu năng cao hoặc sử dụng hệ dẫn động cầu sau, nhằm đáp ứng yêu cầu về khả năng bám đường và truyền lực. Tuy nhiên một số chủ xe Da Tang phát hiện bộ mâm rộng 9J dành cho bánh sau lại xuất hiện ở phía trước. Ngược lại, mâm 8J vốn dành cho bánh trước được lắp ở trục sau.

Vấn đề nằm ở chỗ kích thước lốp vẫn được giữ nguyên. Như vậy, lốp trước rộng 255 mm được lắp trên mâm 9J, còn lốp sau rộng 275 mm lại sử dụng mâm 8J.

Theo CarNewsChina, kết quả kiểm tra tại một số đại lý BYD và phản ánh của khách hàng cho thấy tình trạng này có thể bắt nguồn từ quá trình lắp ráp tại nhà máy. Đây không đơn thuần là việc đổi vị trí các bánh xe. Sai sót đã khiến cấu hình mâm và lốp không còn đúng với thông số được nhà sản xuất thiết kế.

Vì sao lắp nhầm mâm có thể nguy hiểm?

Mỗi loại lốp được thiết kế để hoạt động với một khoảng bề rộng mâm nhất định.

Theo thông số được CarNewsChina dẫn lại từ tiêu chuẩn kỹ thuật lốp và vành, lốp 255/50R20 ở phía trước có thể sử dụng với mâm rộng 7-9 inch. Do đó, việc lắp mâm 9J cho lốp trước vẫn nằm trong khoảng tương thích, dù ở giới hạn trên.

Tuy nhiên bánh sau lại là câu chuyện khác. Lốp kích thước 275/45R20 được khuyến nghị sử dụng với mâm rộng 8,5-10,5 inch. Trong khi đó, những chiếc Da Tang bị phản ánh lại sử dụng mâm 8J, tương đương bề rộng 8 inch.

Khi lốp rộng được lắp trên mâm quá hẹp, thành lốp có thể bị ép phồng ra ngoài, làm thay đổi hình dạng vùng tiếp xúc với mặt đường. Điều này ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ của thành lốp, phản ứng điều khiển và độ ổn định khi xe vào cua.

Đặc biệt, khi di chuyển ở tốc độ cao, cấu hình không phù hợp có thể khiến lốp chịu tải và biến dạng khác với tính toán ban đầu, làm tăng nguy cơ mòn bất thường hoặc hư hỏng.

Theo thông tin khắc ở vành mâm, phần mâm với lốp 9J nên được lắp ở bánh sau. Ảnh: 3YC User Report.

Một số chủ xe Trung Quốc cũng phản ánh tình trạng lốp bị mòn và biến dạng sau thời gian sử dụng. Theo các chuyên gia, việc thay đổi đặc tính bánh xe còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của những hệ thống kiểm soát ổn định điện tử.

Tuy nhiên mức độ nguy hiểm thực tế vẫn cần được đánh giá dựa trên kết quả kiểm tra kỹ thuật từng phương tiện.

BYD Da Tang ra mắt tại Trung Quốc vào giữa tháng 7/2026, được định vị là mẫu SUV đầu bảng trong dòng sản phẩm Dynasty. Xe có giá khởi điểm khoảng 35.900 USD, với các tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh.

Chỉ khoảng 4 tháng sau khi ra mắt, mẫu xe đã xuất hiện nhiều phản ánh liên quan đến việc lắp sai vị trí mâm trước và sau. Theo 3YC User Report, một trang thông tin chuyên về BYD tại Trung Quốc, đây không phải trường hợp cá biệt.

Nhiều khách hàng đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị nhà sản xuất kiểm tra và khắc phục sự cố. Một số chủ xe yêu cầu được thay mới toàn bộ mâm và lốp, kiểm tra các bộ phận hệ thống treo, khung gầm và kéo dài thời hạn bảo hành đối với những chi tiết có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

BYD chưa phát đi thông báo chính thức xác nhận lỗi lắp ráp hoặc công bố chương trình khắc phục diện rộng.