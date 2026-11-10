BYD bị Land Rover cáo buộc sao chép thiết kế, hai văn phòng bị thu giữ dữ liệu

BYD bị khám xét 2 văn phòng tại Hà Lan

Theo The Times, các nhân viên được tòa án chỉ định đã thu giữ dữ liệu điện tử tại hai văn phòng của BYD ở Schiedam và Hoofddorp, Hà Lan, hồi tháng 8/2026. Hoạt động này được thực hiện theo yêu cầu của Jaguar Land Rover (JLR), nhà sản xuất dòng xe địa hình Defender.

Trong quá trình khám xét, các nhân viên thi hành án đã thu giữ dữ liệu điện tử tại 2 văn phòng của BYD để phục vụ vụ kiện. Thông tin này được báo chí Anh công bố ngày 8/11, gần 3 tháng sau khi cuộc khám xét diễn ra.

Văn phòng BYD tại Hoofddorp, Hà Lan. Ảnh: ANP/Helène van Rijn.

Tranh chấp tập trung vào mẫu SUV BYD Ti7, được cho là có nhiều điểm tương đồng về thiết kế với Land Rover Defender. Tuy nhiên, theo The Times, nghi vấn của JLR không chỉ dừng ở ngoại hình mà còn liên quan đến công nghệ được sử dụng trên mẫu xe Trung Quốc.

Cụ thể, hãng xe Anh nghi ngờ BYD đã tháo rời một chiếc Defender để nghiên cứu cấu tạo, tìm hiểu các giải pháp kỹ thuật và có thể sử dụng những công nghệ này trong quá trình phát triển Ti7.

Theo The Guardian, JLR đề nghị thu giữ dữ liệu tại các văn phòng BYD nhằm bảo toàn những tài liệu có thể trở thành chứng cứ, tránh nguy cơ bị xóa hoặc tiêu hủy trước khi vụ việc được đưa ra tòa.

Trong khi đó, The Times cho biết luật sư của BYD phản đối cách thức thu thập chứng cứ, cho rằng phạm vi thu giữ dữ liệu quá rộng và không dựa trên những căn cứ đủ cụ thể. Vì vậy, phía BYD đặt vấn đề về tính hợp lý của biện pháp mà JLR yêu cầu.

BYD Ti7 (trái) và Land Rover Defender (phải) có nhiều điểm tương đồng về thiết kế. Ảnh: BYD, Land Rover.

Trước những tranh cãi này, tòa án tại The Hague (Hà Lan) dự kiến tổ chức phiên xem xét sơ bộ vào ngày 11/11 để đánh giá liệu các cáo buộc của JLR có đủ cơ sở để tiếp tục giải quyết theo thủ tục pháp lý hay không.

Theo The Guardian, cả BYD và JLR đều từ chối bình luận về vụ việc do quá trình tố tụng đang diễn ra. Đến nay, chưa có phán quyết xác định BYD sao chép công nghệ hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của hãng xe Anh.

BYD Ti7 có gì khiến Land Rover lo ngại?

BYD Ti7 được bán tại Trung Quốc từ tháng 9/2025 với tên gọi Tai 7, thuộc thương hiệu con Fang Cheng Bao. Mẫu SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình vuông vức, có nhiều điểm tương đồng với "huyền thoại" Land Rover Defender.

BYD Ti7 có thiết kế vuông vức, nhiều đường nét tương đồng với Land Rover Defender, trở thành tâm điểm tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa 2 hãng xe. Ảnh: BYD.

Ti7 có phần đầu xe phẳng, thân xe hình hộp, vòm bánh xe vuông vức và hộc chứa đồ phía sau. Mẫu SUV này có các số đo dài 4.999 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.920 mm.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5 lít và mô-tơ điện. Theo CarNewsChina, phiên bản dành cho thị trường Anh có công suất 402 mã lực, đi kèm pin 35,6 kWh cho khả năng chạy thuần điện tối đa 119 km.

BYD đã giới thiệu Ti7 tại thị trường Anh vào tháng 5 vừa qua và dự kiến bàn giao cho khách hàng từ tháng 1/2027.

Tại Anh, Land Rover Defender có giá khởi điểm cao hơn 700 triệu đồng so với BYD Ti7. Ảnh: Land Rover.

Tại Anh, Ti7 có giá khởi điểm 48.000 bảng Anh (khoảng 1,65 tỷ đồng), thấp hơn 20.400 bảng (khoảng 700 triệu đồng) so với Land Rover Defender 110. Mức chênh lệch gần 30% giúp mẫu SUV Trung Quốc có lợi thế về giá ngay tại quê nhà của Land Rover.

Land Rover từng thắng kiện hãng xe Trung Quốc

Đây không phải lần đầu JLR xảy ra tranh chấp với một hãng xe Trung Quốc liên quan đến thiết kế sản phẩm.

Năm 2019, JLR từng thắng kiện Jiangling Motor Corporation sau 3 năm tranh chấp về mẫu Landwind X7, chiếc SUV có nhiều điểm tương đồng với Range Rover Evoque. Phán quyết khi đó buộc hãng xe Trung Quốc ngừng bán mẫu xe vi phạm.

Năm 2019, Land Rover từng thắng kiện hãng xe Trung Quốc Jiangling vì mẫu Landwind X7 sao chép thiết kế Range Rover Evoque. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, vụ việc với BYD lần này phức tạp hơn khi JLR không chỉ đặt vấn đề về kiểu dáng bên ngoài mà còn nghi ngờ đối thủ đã sao chép công nghệ của Defender.

Đáng chú ý, tranh chấp xảy ra ngay trước thời điểm BYD Ti7 bàn giao đến khách hàng Anh, nơi Land Rover đang bán Defender với mức giá cao hơn đáng kể.

Kết quả phiên xem xét ngày 11/11 tại Hà Lan sẽ là cơ sở quan trọng để xác định hướng giải quyết tiếp theo của vụ tranh chấp giữa 2 hãng xe.