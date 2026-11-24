Theo CarNewsChina, BYD gần đây tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý tình trạng lạm dụng trạm sạc tại Trung Quốc, với một trong những giải pháp là thu phí chiếm dụng trạm sạc, hay phổ biến ở Việt Nam với tên gọi phí phạt đỗ quá giờ.

Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận đã bị BYD áp dụng phí phạt do vẫn đỗ xe và cắm súng sạc dù đã sạc đầy. Tài xế bị phạt đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội Trung Quốc kèm theo ảnh chụp màn hình giao dịch tại trạm Flash Charging, cáo buộc BYD đã “khát tiền đến phát rồ” khi áp dụng mức phạt nói trên. Người này cho biết phiên sạc chỉ tốn 20 NDT, tương đương khoảng 3 USD.

Hình ảnh thứ hai cho thấy tin nhắn xác nhận từ BYD về mức phí chiếm dụng trụ sạc. Cứ mỗi phút đỗ quá giờ, người dùng BYD sẽ bị tính phí 3 NDT (khoảng 0,45 USD). Phí phạt đỗ quá giờ sẽ bắt đầu tính từ phút thứ 16 sau khi kết thúc phiên sạc.

Một người dùng tại Trung Quốc bị phạt 300 NDT do đỗ quá giờ tại trạm sạc siêu nhanh Flash Charging.

Trong thông báo, BYD cũng cho biết mức phạt 300 NDT (khoảng 45 USD) mà người dùng này phải trả là số tiền phạt tối đa trong ngày áp dụng với hành vi chiếm dụng trạm sạc.

Điều này đồng nghĩa tài xế trong vụ việc đã đỗ xe tại trụ Flash Charging trong gần 2 giờ. Đây là khoảng thời gian đủ để một chiếc xe điện thông thường nạp đầy dung lượng pin. Trong khi đó, BYD cho biết trạm sạc siêu nhanh Flash Charging có thể nạp lại 10-70% dung lượng pin các dòng xe được hỗ trợ trong 5 phút.

BYD trước đó công bố kế hoạch xây dựng 6.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging trên toàn cầu. Nhiều khả năng các trạm này cũng áp dụng phí chiếm dụng, hoặc phí đỗ quá giờ, nhằm tối ưu số lượt phục vụ.

Trong mạng lưới các đơn vị vận hành trạm sạc nhanh DC tại Trung Quốc, phí chiếm dụng trụ sạc khá phổ biến nhưng chưa được triển khai rộng khắp.

Một số trạm chỉ phạt người dùng nếu đỗ quá giờ trong khung giờ thấp điểm - lúc lượng khách đến sạc xe được dự báo tăng đột biến. Tuy nhiên, phí chiếm dụng gần như không tồn tại ở các trụ sạc AC công suất thấp.

Tại hệ thống trạm sạc nhanh DC do Nio vận hành, phí đỗ xe quá giờ tại các trụ sạc 120 kW sẽ là 0,5 NDT/phút (khoảng 0,075 USD/phút), áp dụng từ phút thứ 16 sau khi pin sạc đầy. Mức phạt tối đa tại trạm này là 50 NDT, tương đương khoảng 7,5 USD.

Nio cũng thu phí đỗ quá giờ tại trạm sạc. Ảnh: Nio.

Trạm sạc StarCharge cũng thu phí đỗ quá giờ 0,5 NDT/phút tương tự Nio, nhưng mức phạt tối đa lên đến 80 NDT (khoảng 12 USD). Thời gian ân hạn là 10 phút, tức phí đỗ quá giờ sẽ bắt đầu từ phút thứ 11 sau khi pin sạc đầy.

Theo CarNewsChina, các trạm sạc nhanh DC tại Trung Quốc vận hành với biên lợi nhuận khá mỏng, khi giá điện bên ngoài các thành phố lớn chỉ dao động quanh mức 1-1,5 NDT/kWh (tương đương 0,15-0,23 USD/kWh), ngay cả trong khung giờ cao điểm. Các đơn vị vận hành đã phải chuyển sang hình thức quảng cáo trong ứng dụng và “bảo hiểm sạc một lần” để gia tăng doanh thu.