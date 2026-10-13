BYD Atto 8 sạc điện 'nhanh như chớp' chính thức ra mắt

Những mẫu SUV điện có khả năng tăng tốc nhanh không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên, mẫu BYD Atto 8 2026 mới không chỉ tăng tốc nhanh trên đường thẳng mà còn có tốc độ sạc ấn tượng. Thậm chí, thời gian nạp đầy pin của mẫu xe điện này có thể còn ngắn hơn thời gian bạn đổ xăng và thanh toán khi sử dụng một chiếc SUV động cơ đốt trong.

Atto 8 ra mắt thị trường châu Âu tại Triển lãm Ô tô Paris diễn ra trong tuần này. Đây là mẫu xe ba hàng ghế đầu tiên của BYD tại châu Âu và cạnh tranh với Skoda Peaq mới. Dù vậy, thiết kế kết hợp những đường nét quen thuộc trên các mẫu BYD hiện có khiến ngoại hình của Atto 8 không thực sự nổi bật.

Câu chuyện lại hoàn toàn khác khi nhìn vào những gì ẩn bên dưới thân xe. Atto 8 sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai của BYD và dung lượng lớn 115 kWh thực tế lại là chi tiết ít đáng chú ý nhất. Điểm nổi bật thực sự là khả năng sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút của bộ pin dung lượng lớn này.

Thời gian sạc thậm chí có thể giảm gần một nửa nếu chỉ sạc từ 10% lên 70%, sau đó ngắt sạc trước khi tốc độ sạc giảm ở giai đoạn cuối. Ngay cả trong điều kiện thời tiết lạnh giá, ở mức -30 độ C, thời gian sạc từ 20% lên 97% cũng chỉ mất 12 phút. Trong khi đó, Skoda Peaq mới cần 28 phút để sạc từ 10% lên 80%.

Công nghệ Flash Charging của BYD cho phép đạt được những thông số ấn tượng này, nhưng người dùng phải tìm được trạm sạc tương thích. Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn đang xây dựng cơ sở hạ tầng, vì vậy số lượng trạm sạc hiện còn rất hạn chế. Tuy nhiên, BYD cho biết hãng sẽ đưa 3.000 trạm Flash Charging vào hoạt động trên khắp châu Âu trước cuối năm 2027.

Cả hai phiên bản của mẫu SUV dài 5 m này đều sử dụng chung bộ pin và có khả năng sạc tương đương, nhưng hệ truyền động lại khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn Design được trang bị một mô-tơ điện có công suất 456 mã lực, truyền động cầu sau. Đây có thể là mức công suất đáng kể, nhưng khối lượng của bộ pin dung lượng lớn khiến xe mất tới 8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.

Phiên bản Excellence của BYD Atto 8 được bổ sung mô-tơ điện thứ hai, nâng tổng công suất lên 764 mã lực và rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h xuống còn 4,6 giây. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động cũng giảm xuống.

Phiên bản BYD Atto 8 dẫn động cầu sau có thể di chuyển quãng đường 652 km sau mỗi lần sạc trong khi con số tương ứng của phiên bản 2 mô-tơ là 602 km.

Với vị trí là mẫu xe đầu bảng trong danh mục sản phẩm của BYD, Atto 8 được trang bị hàng loạt tiện nghi tiêu chuẩn, bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD kích thước 26 inch....

Ngoài ra, xe còn có các chức năng sưởi/thông gió/massage cho cả hai ghế trước và hai ghế ngoài ở hàng ghế giữa. Cả hai phiên bản đều có hai khay sạc điện thoại không dây công suất 50 W. Riêng bản Excellence được trang bị thêm tủ lạnh nhằm khẳng định vị thế cao cấp

Liệu Atto 8 có mang lại giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra hay không? Câu trả lời sẽ có vào cuối năm nay, khi thời điểm mở bán dự kiến vào mùa xuân năm 2027 đến gần. Khi đó, BYD có thể đã đưa thêm một số trạm sạc Flash Charging vào hoạt động.

Video: BYD Atto 8 chạy điện chính thức ra mắt thị trường quốc tế.