Phiên bản mới của BYD Atto 2. (Ảnh: BYD)

BYD vừa ra mắt Yuan UP Feichi Edition đời 2027 tại Trung Quốc, mẫu crossover điện được bán với tên Atto 2 tại một số thị trường quốc tế. Đáng chú ý, phiên bản mới được bổ sung tùy chọn tầm hoạt động 501 km theo chuẩn CLTC, trong khi giá khởi điểm vẫn từ 74.800 NDT, tương đương khoảng 285 triệu đồng.

Yuan UP Feichi Edition được phân phối với 5 phiên bản, gồm một bản có tầm hoạt động 301 km, hai bản 401 km và hai bản 501 km. Giá niêm yết dao động từ 74.800 đến 104.800 NDT.

BYD Atto 2 đời 2027 đồng loạt dùng motor 70 kW, thêm bản 501 km. (Ảnh: BYD)

Hai phiên bản 501 km có giá lần lượt 94.800 và 104.800 NDT, tương đương khoảng 14.140 và 15.630 USD. Đây là lần đầu mẫu xe có tầm hoạt động công bố lên tới 501 km, tăng 100 km so với mức tối đa 401 km của phiên bản trước.

Để đạt tầm hoạt động này, xe sử dụng pin Blade Battery LFP dung lượng 51,13 kWh do FinDreams Battery cung cấp. Hai cấu hình còn lại sử dụng pin 32 kWh và 45,12 kWh, tương ứng tầm hoạt động 301 km và 401 km. Hệ thống sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Trên đời 2027, toàn bộ 5 phiên bản Yuan UP sử dụng motor điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước, công suất tối đa 70 kW, tương đương 94 mã lực, mô-men xoắn cực đại 180 Nm.

Trước đây, Yuan UP có cả tùy chọn motor 70 kW và loại 130 kW, tương đương 174 mã lực. Với đời mới, BYD thống nhất công suất 70 kW trên toàn bộ phiên bản, bao gồm cả hai bản có tầm hoạt động 501 km.

Xe tiếp tục sử dụng nền tảng e-Platform 3.0 kết hợp công nghệ Cell-to-Body. Kích thước gần như không thay đổi, với chiều dài 4.310 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. BYD bổ sung hai màu ngoại thất Energetic Yellow và Oxygen Blue; các phiên bản cao hơn sử dụng mâm hợp kim 17 inch.

Bên trong xe, cần số được chuyển từ bệ trung tâm lên phía sau vô-lăng, giải phóng thêm không gian khu vực trung tâm và bố trí sạc điện thoại không dây công suất 50 W.

Khoang hành lý có dung tích tối đa 1.320 lít khi hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40. Xe còn có vô-lăng 2 chấu thiết kế mới, ghế trước sưởi và thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh kèm rèm che chỉnh điện, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau và chìa khóa NFC trên điện thoại.

Hệ thống giải trí sử dụng nền tảng DiLink 100, màn hình trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay và màn hình thông tin người lái 8,8 inch. Các phiên bản cao hơn được trang bị DiPilot C với tính năng hỗ trợ điều hướng trên cao tốc và đỗ xe tự động.

Tại Trung Quốc, Yuan UP đạt doanh số 22.958 xe trong tháng 8/2026, tăng 13,2% so với tháng trước và 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.