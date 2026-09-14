BXH phim Hoa ngữ hot nhất hiện tại

1. Ngự Đình Dao - Độ nhiệt 5.032

Bộ phim cổ trang quyền mưu do Trần Triết Viễn và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính mới lên sóng được ba ngày, hiện đã cập nhật đến tập 8/32, đồng thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng độ nóng phim truyền hình tuần của Maoyan.

Nhân vật nữ chính do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Không chấp nhận mãi sống ở tầng lớp thấp kém, cô nỗ lực tham gia khoa cử, từng bước vươn lên trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của vương triều, từ đó tạo nên mối nhân duyên đặc biệt với vị hoàng đế Anh Quả.

Hai người vừa dò xét, vừa thử lòng nhau trước khi quyết định hợp tác, cùng đối đầu với các gian thần trong triều, mở ra những màn đấu trí đầy kịch tính. Tuyến quyền mưu của phim được triển khai dồn dập, hấp dẫn, đan xen giữa ân oán tình thù và đại nghĩa quốc gia, tạo nên sức hút đáng chú ý.

Ngự Đình Dao do Trần Triết Viễn và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính. Ảnh: Weibo

2. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn - Độ nhiệt 5.005

Bộ phim ngôn tình ngược tâm lấy bối cảnh thời Dân Quốc do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính.

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách thủ vai là nhị thiếu gia của một gia đình quân phiệt. Vì bí mật thân thế bị tráo đổi, anh gặp nạn trong lúc chạy trốn và được nữ chính Nhậm Tố Tố cứu giúp. Từ đó, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm.

Bộ phim đi theo mô-típ tình yêu đầy bi kịch. Chuyện tình của cặp đôi chính không hề suôn sẻ mà bị số phận đẩy vào vòng xoáy ràng buộc. Hai người vốn yêu nhau nhưng lại trở thành những người mang thân phận khó xử, kéo theo cuộc tranh đấu của gia tộc hào môn cùng chuyện tình ngược tâm đầy day dứt.

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính. Ảnh: Weibo

3. Bách Hoa Sát - Độ nhiệt 4.868

Bộ phim nữ chính do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính.

Ở kiếp đầu tiên, nữ chính có kết cục bi thảm. Sau khi trọng sinh, cô trở thành Thẩm Tịch Hòa - quận chúa Chiêu Ninh vùng Tây Bắc. Từ đây, cô hoàn toàn từ bỏ hình tượng "lụy tình", quyết tâm gây dựng sự nghiệp và thay đổi số phận.

Với tài điều chế hương liệu, Thẩm Tịch Hòa quay trở lại kinh thành, từng bước điều tra sự thật xảy ra trong quá khứ. Thái tử Tiêu Hoa Ung do Hà Dữ đảm nhận bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất cũng đang âm thầm sắp đặt những nước cờ quyền mưu. Bộ phim có nhiều cú lật tình tiết, nữ chính luôn tỉnh táo theo đuổi mục tiêu, khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một "Đậu Chiêu 2.0".

Bách Hoa Sát do Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ đóng chính. Ảnh: Weibo

4. Tước Cốt - Độ nhiệt 4.681

Bộ phim cổ trang quyền mưu do Hầu Minh Hạo và Amy đóng chính được xem là một trong những "ngựa ô" của mùa phim hè năm nay. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên Amy đảm nhận vai nữ chính và cô được đánh giá đã giữ vững cả danh tiếng lẫn thành tích người xem.

Phim sử dụng kịch bản nguyên bản, liên tục tạo ra nhiều cú đảo ngược bất ngờ. Chỉ trong sáu tập đầu, tác phẩm đã mở ra ba tuyến truyện lớn, mỗi tuyến đều được xây dựng với bầu không khí bí ẩn và nhiều yếu tố trinh thám.

Hầu Minh Hạo vào vai thế tử Tiêu Vô Y mang tính cách điên cuồng, quyết đoán, vừa mưu trí vừa bản lĩnh. Trong khi đó, Amy hóa thân thành Tạ Gia Ngư, con gái của Thái phó. Ban đầu, cô được khắc họa là người nhận được mọi sự yêu thương, nhưng cú lật mở liên quan đến thân phận của Thái phó mới chính là điểm nhấn đặc sắc nhất của bộ phim.

Tước Cốt do Hầu Minh Hạo và Amy đóng chính. Ảnh: Weibo