BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal đầu bảng, MU trong nhóm xuống hạng

Vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27 đã khép lại với nhiều biến động đáng chú ý. Arsenal tiếp tục giữ ngôi đầu, Brighton vươn lên thứ hai, Man City tụt xuống thứ ba sau thất bại trước Nottingham Forest.

Liverpool trở lại top 4, Chelsea bất ngờ thua Sunderland, còn Manchester United dù hòa Aston Villa 4 - 4 vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Hình minh họa.

Kết quả vòng 10 Ngoại hạng Anh

Arsenal giữ chắc ngôi đầu

Arsenal thắng Hull City 1 - 0 để nâng tổng điểm lên 27 sau 10 vòng.

Pháo thủ hiện hơn Brighton 5 điểm và Man City 6 điểm. Điểm mạnh lớn nhất của Arsenal vẫn là sự chắc chắn khi mới nhận 5 bàn thua, ít nhất giải.

Brighton vượt Man City lên thứ hai

Brighton thắng Brentford 2-0, nâng tổng điểm lên 22 và chiếm vị trí thứ hai.

Đội bóng này đã ghi 26 bàn sau 10 vòng và sở hữu hiệu số +19, cao nhất Premier League.

Man City tụt xuống thứ ba sau thất bại 1 - 3 trước Nottingham Forest. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Manchester tại giải quốc nội.

Liverpool trở lại top 4

Liverpool đánh bại Crystal Palace 3 - 1 trên sân khách, qua đó có 18 điểm và đứng thứ tư.

Khoảng cách với Arsenal vẫn là 9 điểm, nhưng Liverpool đã tìm lại vị trí trong nhóm dự Champions League.

Chelsea lại bỏ lỡ cơ hội bám đuổi khi thua Sunderland 0 - 1 và tiếp tục đứng thứ năm với 16 điểm.

MU hòa 4 - 4 nhưng chưa thoát nhóm xuống hạng

Manchester United và Aston Villa tạo nên trận đấu nhiều bàn thắng nhất vòng.

MU hai lần bị dẫn cách biệt nhưng vẫn kịp gỡ hòa 4 - 4 ở những phút cuối.

Một điểm giúp Quỷ đỏ nâng tổng điểm lên 8, nhưng họ vẫn đứng thứ 18 sau 10 vòng với chỉ một chiến thắng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất

Arsenal đang tạo lợi thế rõ rệt trong cuộc đua đầu bảng, trong khi Brighton trở thành bất ngờ lớn nhất sau 10 vòng.

Ở phía cuối, MU, Sunderland và Crystal Palace hiện nằm trong ba vị trí xuống hạng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng tiếp theo

Premier League tạm nghỉ cho loạt trận đội tuyển quốc gia và trở lại từ ngày 21/11.

Liverpool - MU là trận đáng chú ý nhất

Trận Liverpool - Manchester United lúc 23h30 ngày 22/11 là tâm điểm của vòng đấu kế tiếp.

Liverpool đang đứng thứ tư và có dấu hiệu cải thiện phong độ, trong khi MU chịu sức ép rất lớn khi vẫn nằm trong nhóm xuống hạng.

Một trận đáng chú ý khác là Newcastle - Arsenal. Đội đầu bảng phải làm khách tại St James' Park, nơi thường mang đến nhiều khó khăn cho các đội lớn.

Man City tiếp Fulham và có cơ hội chặn chuỗi ba thất bại liên tiếp khi Premier League trở lại.