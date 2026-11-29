Loạt trận vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 tiếp tục mang đến những biến động đáng chú ý. Brentford vươn lên vị trí thứ 5, Leeds United gia nhập nhóm dẫn đầu, còn Manchester United vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng. Tâm điểm tối 29/11 là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man City, trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Hình minh họa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất ngày 29/11

Sau bốn trận đầu tiên của vòng 12, Arsenal tiếp tục dẫn đầu với 28 điểm sau 11 trận. Brighton và Man City cùng có 22 điểm, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Bảng xếp hạng cập nhật sáng 29/11/2026, trước sáu trận còn lại của vòng 12. Các đội chưa thi đấu cùng số trận.

Arsenal giữ ngôi đầu, Man City đối mặt áp lực lớn

Arsenal đang có lợi thế trong cuộc đua vô địch khi sở hữu 28 điểm, nhiều hơn Man City 6 điểm. Đội bóng của HLV Mikel Arteta mới thua một trận sau 11 vòng và có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải với 7 bàn thua.

Tuy nhiên, khoảng cách này có thể thay đổi sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa Arsenal và Man City lúc 23h30 ngày 29/11 trên sân Emirates.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ nới rộng khoảng cách với Man City lên 9 điểm. Ngược lại, đội bóng của Pep Guardiola có cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm.

Brighton cũng đang tạo bất ngờ khi đứng thứ hai nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trong khi đó, Liverpool xếp thứ tư với 21 điểm và sẽ làm khách trước Everton ở trận derby Merseyside.

MU chìm sâu ở nhóm xuống hạng, Brentford vươn lên top 5

Thất bại 0-4 trước Brentford ngay trên sân Old Trafford khiến Manchester United tiếp tục đứng thứ 19 với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 vòng.

Quỷ đỏ mới thắng một trận từ đầu mùa, hòa 5 và thua 6. Hàng phòng ngự đã nhận tới 27 bàn thua, trong khi hàng công mới ghi được 14 bàn.

Kết quả này khiến áp lực dành cho HLV Mauricio Pochettino ngày càng lớn. MU hiện kém Fulham, đội đang đứng thứ 17, khoảng cách 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng đậm tại Old Trafford đưa Brentford lên vị trí thứ 5 với 20 điểm. Leeds United cũng có 20 điểm sau khi đánh bại Coventry City 3-0.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để Nottingham Forest đánh bại 3-2, qua đó đứng thứ 8 với 16 điểm sau 12 trận.

Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 12 mới nhất

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11

Sáu trận còn lại của vòng 12 sẽ diễn ra trong tối và đêm 29/11 theo giờ Việt Nam.

Ngoài trận Arsenal gặp Man City, cuộc đối đầu giữa Everton và Liverpool cũng thu hút sự chú ý. Một chiến thắng có thể giúp Liverpool tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, Brighton đứng trước cơ hội củng cố vị trí thứ hai nếu vượt qua Newcastle trên sân nhà. Những trận đấu còn lại cũng có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua trụ hạng, đặc biệt là các đội đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.