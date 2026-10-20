BXH nam thần Hoa ngữ mới nhất: Tiêu Chiến chỉ đứng thứ 2, vị trí số 1 gây bất ngờ

Một bảng xếp hạng độ nổi tiếng của dàn sao nam Hoa ngữ vừa được truyền thông Trung Quốc đăng tải đang trở thành chủ đề bàn luận. Điều gây chú ý nhất là Tiêu Chiến, cái tên nhiều năm liền thuộc nhóm lưu lượng hàng đầu, chỉ đứng thứ 2. Vị trí số 1 thuộc về Trương Lăng Hách, nam diễn viên được xem là gương mặt bứt phá mạnh trong năm 2026.

Theo nội dung bảng xếp hạng, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở vị trí thứ 5. Nam diễn viên sinh năm 2000 được đánh giá cao nhờ quá trình chuyển mình từ thần tượng sang diễn viên điện ảnh. Anh từng tạo dấu ấn qua Em Của Thời Niên Thiếu, Kỳ Tích: Đứa Trẻ Ngốc và Mãn Giang Hồng. Hướng đi của Dịch Dương Thiên Tỉ những năm gần đây nghiêng nhiều về điện ảnh hơn truyền hình, vì vậy độ phủ trên các bảng thảo luận phim dài tập không còn dày như trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ xếp thứ 5, tiếp tục được đánh giá cao với hướng phát triển tập trung vào điện ảnh.

Vương Nhất Bác đứng thứ 4. Sau khi nổi tiếng rộng rãi nhờ Trần Tình Lệnh, anh liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất với nhiều thể loại. Các dự án như Truy Phong Giả, Băng Vũ Hỏa, Vô Danh và Trường Không Chi Vương giúp Vương Nhất Bác từng bước rời khỏi hình ảnh thần tượng chỉ gắn với phim cổ trang. Bên cạnh diễn xuất, anh vẫn duy trì sức hút ở thời trang, âm nhạc và các hoạt động cá nhân.

Vương Nhất Bác đứng vị trí thứ 4 sau nhiều năm mở rộng hình ảnh từ thần tượng sang diễn viên ở cả truyền hình lẫn điện ảnh.

Vị trí thứ 3 thuộc về Dương Dương. Nam diễn viên nhiều năm qua vẫn được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim thần tượng Trung Quốc. Hai vai Tiêu Nại trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh từng tạo sức ảnh hưởng lớn. Sau đó, Dương Dương tiếp tục thử sức với các dự án có màu sắc khác như Đặc Chiến Vinh Quang và Phàm Nhân Tu Tiên Truyện.

Dương Dương giữ vị trí thứ 3, cho thấy sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động trong làng phim Hoa ngữ.

Tiêu Chiến đứng ở vị trí thứ 2. Đây vẫn là thứ hạng rất cao nếu xét đến việc nam diễn viên đã duy trì độ nhận diện mạnh trong nhiều năm. Vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh từng đưa tên tuổi Tiêu Chiến lên một nấc mới, giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ lớn và sức ảnh hưởng rộng trong thị trường giải trí Hoa ngữ.

Những năm sau đó, Tiêu Chiến tiếp tục củng cố vị trí bằng nhiều dự án khác nhau thay vì chỉ dựa vào hào quang của một bộ phim. Chính vì thế, việc anh đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng lần này vẫn cho thấy nền tảng người hâm mộ và độ phủ truyền thông của nam diễn viên chưa hề suy giảm rõ rệt.

Tiêu Chiến đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, vẫn duy trì độ nhận diện và sức ảnh hưởng lớn sau nhiều năm ở nhóm sao lưu lượng hàng đầu.

Bất ngờ lớn nhất nằm ở vị trí số 1 khi Trương Lăng Hách vượt qua Tiêu Chiến để dẫn đầu. Theo bài viết gốc, nam diễn viên được xem là một trong những gương mặt bứt phá mạnh nhất của năm 2026 nhờ chuỗi dự án liên tục tạo thảo luận.

Trương Lăng Hách bắt đầu được chú ý mạnh hơn nhờ vai Tạ Nguy trong Ninh An Như Mộng. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Vân Chi Vũ, Độ Hoa Niên và gần đây là Trục Ngọc. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án cổ trang có độ thảo luận cao giúp độ nhận diện của Trương Lăng Hách tăng nhanh.

Trương Lăng Hách trở thành cái tên gây bất ngờ nhất khi vượt nhiều đàn anh để dẫn đầu bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý ở Trương Lăng Hách là hình tượng tương đối linh hoạt. Anh có thể đảm nhận những nhân vật mang vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng cũng phù hợp với các vai có yếu tố quyền mưu, phản diện hoặc nội tâm phức tạp. Trong Ninh An Như Mộng, Tạ Nguy là nhân vật giúp nam diễn viên tạo dấu ấn rõ nhất về khả năng kiểm soát biểu cảm và khí chất.

Đến Trục Ngọc, sức nóng của Trương Lăng Hách tiếp tục được duy trì. Việc bộ phim tạo lượng thảo luận lớn trong năm 2026 góp phần củng cố thêm độ nhận diện của nam diễn viên trong nhóm diễn viên nam thế hệ mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là bảng xếp hạng do một nguồn truyền thông giải trí tổng hợp và mang tính tham khảo, không phải kết quả chính thức của một tổ chức chuyên môn hay số liệu duy nhất phản ánh vị thế diễn viên trong ngành. Những tiêu chí như độ nổi tiếng, sức hút công chúng, độ phủ tác phẩm hay mức độ thảo luận đều có thể thay đổi tùy từng nguồn thống kê.

Sức nóng từ Trục Ngọc tiếp tục giúp Trương Lăng Hách duy trì lượng thảo luận cao trong năm 2026.

Dù vậy, việc Trương Lăng Hách đứng đầu vẫn phần nào phản ánh sự thay đổi đáng chú ý của thị trường phim Hoa ngữ năm 2026. Với chuỗi tác phẩm liên tiếp tạo hiệu ứng, nam diễn viên đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp kể từ khi bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi. Trong khi những cái tên như Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì nền tảng mạnh, thế hệ diễn viên mới cũng đang thu hẹp khoảng cách nhờ tốc độ ra mắt dự án và khả năng tạo nhân vật có sức lan tỏa.