BXH FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam có 3 điểm, Thái Lan tạm dẫn bảng B

Chiến thắng tối thiểu trước Philippines giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở lượt trận đầu tiên: giành trọn ba điểm. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn đưa đội bóng của HLV Kim Sang-sik vượt lên trong hiệp một và lợi thế mong manh được giữ đến hết trận.

Hình minh họa.

Kết quả này khiến cục diện bảng B nhanh chóng hình thành hai nhóm rõ rệt. Thái Lan và Việt Nam cùng thắng trận mở màn, trong khi Philippines và Pakistan chưa có điểm. Tuy nhiên, chiến thắng 4-0 trước Pakistan giúp Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu nhờ hiệu số tốt hơn.

Bảng B: Việt Nam có 3 điểm, tạm xếp sau Thái Lan

Hai trận đầu tiên của bảng B Division 1 đều kết thúc với chiến thắng dành cho những đội bóng Đông Nam Á được chú ý nhất.

Ở trận đấu sớm, Thái Lan vượt qua Pakistan 4-0, qua đó tạo lợi thế đáng kể về hiệu số. Đến trận đấu muộn, Việt Nam phải trải qua 90 phút khó khăn hơn trước Philippines nhưng vẫn có được điều cần thiết là chiến thắng 1-0.

Bảng xếp hạng bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 sau lượt trận đầu tiên:

Thái Lan và Việt Nam bằng điểm nhưng “Voi chiến” đứng trên nhờ hiệu số +4 so với +1 của tuyển Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội ngày 29/9 không đơn thuần là cuộc cạnh tranh ba điểm mà có thể tác động rất lớn tới vị trí số một bảng B.

Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, các đội trong mỗi bảng Division 1 thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đầu bảng giành vé vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Không có vòng bán kết, vì vậy dư địa cho những cú sảy chân là rất nhỏ.

Với Việt Nam, ba điểm trước Philippines giúp đội tuyển tránh được sức ép phải thắng bằng mọi giá khi bước vào lượt thứ hai. Tuy nhiên, hiệu số đang là yếu tố khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp dưới Thái Lan, vì thế cuộc đối đầu ngày 29/9 có thể trực tiếp định hình cuộc đua vào chung kết.

Philippines dù trắng tay vẫn chưa hết cơ hội bởi phía trước còn hai trận gặp Pakistan và Thái Lan. Pakistan chịu bất lợi lớn nhất sau thất bại bốn bàn không gỡ, khi vừa chưa có điểm vừa mang hiệu số -4.

Bảng A: Malaysia tạm đứng trên chủ nhà Indonesia

Trước bảng B một ngày, bảng A đã hoàn thành lượt đấu đầu tiên. Malaysia thắng Bangladesh 3-0, còn chủ nhà Indonesia vượt qua Singapore 2-0.

Bảng xếp hạng Division 1 - bảng A:

Malaysia và Indonesia cùng có ba điểm, song Malaysia chiếm vị trí đầu bảng nhờ hiệu số +3. Indonesia xếp ngay sau với hiệu số +2 sau chiến thắng trước Singapore.

Cục diện bảng A vì thế khá tương đồng với bảng B: hai đội cùng thắng ở lượt đầu chuẩn bị gặp nhau trực tiếp. Malaysia - Indonesia diễn ra ngày 28/9 và có thể tạo ra bước ngoặt đáng kể trong cuộc đua giành suất vào chung kết.

Ở lượt đấu cùng ngày, Singapore gặp Bangladesh. Hai đội đều chưa có điểm nên kết quả trận này có thể quyết định đội nào còn khả năng chen vào cuộc đua ở những lượt cuối. Lịch thi đấu chính thức cho thấy bảng A khép lại ngày 1/10, khi Indonesia gặp Bangladesh còn Malaysia đối đầu Singapore.

Lào, Myanmar dẫn đầu hai bảng Division 2

Division 2 tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) có sáu đội, chia thành hai bảng. Sau lượt trận đầu tiên, Lào dẫn đầu bảng A còn Myanmar chiếm vị trí số một bảng B.

Bảng xếp hạng Division 2 - bảng A:

Lào tạo dấu ấn ngay trận mở màn của giải khi đánh bại Brunei 3-1. Ba điểm cùng hiệu số +2 giúp đội bóng xứ Triệu Voi nắm lợi thế trước cuộc gặp chủ nhà Hong Kong ngày 27/9.

Bảng xếp hạng Division 2 - bảng B:

Myanmar cũng có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. Họ gặp Campuchia ngày 27/9 và nếu tiếp tục giành kết quả tốt, cơ hội góp mặt ở chung kết Division 2 sẽ trở nên rất rõ ràng.

Trở lại với Division 1, mọi sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam giờ chuyển sang cuộc đối đầu Thái Lan - Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 tại Bandung. Hai đội cùng sở hữu ba điểm, nhưng Thái Lan đang có lợi thế ba bàn về hiệu số. Một chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ giúp một trong hai đội tạo bước tiến rất lớn tới ngôi đầu bảng.

Việt Nam sau đó còn trận gặp Pakistan ngày 2/10, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines. Chính vì vậy, kết quả trận Việt Nam - Thái Lan có thể khiến cục diện bảng B trở nên rõ ràng hơn rất nhiều trước lượt cuối.