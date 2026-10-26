BVTW Huế ứng dụng công nghệ bảo quản tạng lập kỳ tích ghép thận

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort.

Hai ca ghép thận liên tiếp thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, trong đó có quả thận vượt hành trình hơn 1.800 km, cho thấy hiệu quả của kỹ thuật bảo quản tạng tiên tiến và sự phối hợp liên viện. Thành tựu chuyên môn cũng góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng, mở thêm cơ hội sống cho người bệnh.

LifePort mở rộng khả năng bảo quản tạng từ xa

Ngày 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã thực hiện thành công hai ca ghép thận ứng dụng hệ thống LifePort vào ngày 4/10 và 15/10, nâng tổng số trường hợp ghép thận ứng dụng công nghệ này tại bệnh viện lên 5 ca. Kết quả khẳng định vai trò của kỹ thuật bảo quản tạng hiện đại trong nâng cao hiệu quả điều trị và mở rộng khả năng tiếp nhận nguồn thận hiến từ xa.

Kỹ thuật bảo quản tạng hiện đại nâng cao hiệu quả điều trị và mở rộng khả năng tiếp nhận nguồn tạng hiến từ xa

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu A, Bệnh viện Trung ương Huế, LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, trong chuyên môn gọi là Hypothermic Machine Perfusion - HMP. Khác với phương pháp truyền thống là rửa thận bằng dung dịch bảo quản rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng một máy bơm để đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận, giúp hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.

Ở ca ghép thứ tư, người nhận là bệnh nhi nam 12 tuổi, được ghép thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Trong 24 giờ đầu, lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000–2.500 ml mỗi ngày.

Liên kết bệnh viện - Hành trình hơn 1.800 km

Dấu ấn nổi bật nằm ở ca ghép thứ 5, khi thận hiến từ người cho chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được vận chuyển về Huế. Ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm khoảng chín giờ để tiếp nhận nguồn tạng. Sau khi được lấy ra, quả thận được bảo quản bằng LifePort, rồi vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku - Tân Sơn Nhất - Huế.

Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường hơn 1.800 km. Thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên tới khoảng 18 giờ. Dù phải trải qua hành trình dài và nhiều khâu vận chuyển, sau khi tái tưới máu, quả thận vẫn hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Người nhận hiện phục hồi chức năng thận tốt, sức khỏe ổn định.

Ekip BS BVTW Huế thực hiện ca ghép tạng

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công của hai ca ghép tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ LifePort trong tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển tạng từ những địa phương cách xa trung tâm ghép. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối tạng, cơ sở tiếp nhận người hiến, các ê-kíp lấy và vận chuyển tạng, đơn vị hàng không cùng đội ngũ phẫu thuật của bệnh viện.

Tăng cường liên kết bệnh viện, chuẩn hóa quy trình phối hợp và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến sẽ góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng ghép tạng và mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Hiến tặng mô, tạng - giá trị nhân văn vì sự sống

Đằng sau mỗi ca ghép thành công là nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Sự sẻ chia ấy trao cơ hội sống cho những người mắc bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và tình người trong cộng đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết bệnh viện và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến

Bởi vậy, bên cạnh phát triển chuyên môn, tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng cần được đẩy mạnh bằng thông tin chính xác, dễ tiếp cận và sự phối hợp của ngành y tế, cơ quan truyền thông cùng các tổ chức xã hội. Nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ giúp nhiều người hiểu đúng ý nghĩa của hiến tạng, từ đó chủ động tìm hiểu và thể hiện nguyện vọng hiến tặng theo quy định.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết bệnh viện và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Kết hợp tiến bộ khoa học với tinh thần nhân văn và mạng lưới hiến tặng mô, tạng hiệu quả sẽ góp phần xây dựng nền y tế chất lượng, công bằng, phát triển bền vững, vì sức khỏe và sự sống của cộng đồng./.