BVTW Huế tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao chăm sóc trẻ tự kỷ

Hội thảo chuyên môn về Tâm thần Nhi và Tự kỷ tại BVTW Huế

Từ ngày 26 đến 28/10/2026, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức Hội thảo chuyên môn về Tâm thần Nhi và Tự kỷ trong khuôn khổ hợp tác với Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ). Chương trình góp phần cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên.

Hợp tác quốc tế mở rộng cơ hội nâng cao chuyên môn

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua Zoom, với sự tham gia giảng dạy của ba chuyên gia đến từ Bỉ: GS.BS. Véronique Delvenne, GS.BS. Isabelle Duret và TS.BS. Joana Reis Figueiredo Oliveira Joana Maria. Chương trình thu hút 50 học viên tham dự trực tiếp và hơn 50 học viên tham dự trực tuyến.

Về phía BVTW Huế có GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc; ThS.BS. Phạm Hữu Trí - Phụ trách Trung tâm Nhi; đại diện Ban Chủ nhiệm các Trung tâm, Khoa, Phòng liên quan, cùng đội ngũ nhân viên y tế và các học viên tham dự.

GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTW Huế phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Phạm Như Hiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời các rối loạn tâm thần, rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ em và vị thành niên. Bệnh viện quan tâm phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em theo hướng tiếp cận đa ngành, dựa trên bằng chứng khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế.

Giám đốc BVTW Huế đồng thời trân trọng sự đồng hành của các đối tác và chuyên gia quốc tế, kỳ vọng những kiến thức, kinh nghiệm được chia sẻ sẽ hỗ trợ thiết thực cho thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Tâm thần nhi và tự kỷ: Từ kiến thức đến thực hành

Hội thảo là hoạt động tiếp nối chương trình hợp tác giữa BVTW Huế và các đối tác Bỉ, trong đó có Bệnh viện Nhi Đại học Hoàng hậu Fabiola (HUDERF) tại Brussels, nơi GS.BS. Véronique Delvenne công tác.

Ngày 22/10/2026, trong chuyến thăm HUDERF tại Bỉ của Phu nhân Ngô Phương Ly, các hoạt động hợp tác giữa HUDERF và BVTW Huế trong lĩnh vực tâm thần nhi và tự kỷ cũng đã được đề cập. Từ năm 2022, BVTW Huế là đối tác chính của HUDERF tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phu nhân Ngô Phương Ly (đứng giữa) trong chuyến thăm HUDERF tại Bỉ ngày 22/10/2026

Thông qua chương trình hợp tác, BVTW Huế đã triển khai đơn vị điều trị nội trú dành riêng cho trẻ vị thành niên, đồng thời tổ chức giáo dục tâm lý và tập huấn cho phụ huynh. Đây là những hoạt động góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường sự đồng hành của gia đình và cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ em.

Trong ba ngày diễn ra hội thảo, các chuyên gia tập trung trao đổi về sự phối hợp giữa tâm lý học và y khoa; tiếp cận đa chuyên khoa trong sàng lọc, đánh giá và khai thác tiền sử; nguyên tắc đạo đức và sự kết hợp giữa tâm lý trị liệu với điều trị y khoa.

Các nội dung chuyên sâu còn đề cập đến phương pháp can thiệp cho trẻ em, vị thành niên gặp khủng hoảng tự sát, rối loạn hành vi và rối loạn phát triển thần kinh. Vai trò của gia đình, nhà trường và đội ngũ chuyên gia trong hỗ trợ trẻ cũng được phân tích, cùng các kỹ thuật phỏng vấn, tham vấn và trị liệu gia đình.

Chia sẻ tri thức, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em

Bên cạnh cập nhật lý thuyết, hội thảo chú trọng thảo luận nhóm, hỏi đáp và giám sát ca lâm sàng. Hình thức này tạo điều kiện để học viên trao đổi trực tiếp với chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những tình huống thực tế và vận dụng kiến thức vào hoạt động khám, chữa bệnh.

Tại hội thảo chuyên môn về Tâm thần Nhi và Tự kỷ

Tại hội thảo chuyên môn về Tâm thần Nhi và Tự kỷ

Việc kết nối chuyên gia quốc tế với đội ngũ nhân viên y tế trong nước không chỉ giúp cập nhật phương pháp chuyên môn mà còn thúc đẩy trao đổi học thuật, từng bước chuẩn hóa cách tiếp cận đa chuyên khoa trong chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, vị thành niên và trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em ngày càng cần được quan tâm, sự phối hợp giữa cơ sở y tế, gia đình, nhà trường và các đối tác quốc tế có ý nghĩa thiết thực. Chăm sóc trẻ em cần được thực hiện liên tục, phù hợp với nhu cầu từng trường hợp, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng, thấu hiểu và hỗ trợ lâu dài.

Quang cảnh Hội thảo

Thông qua hội thảo, BVTW Huế tiếp tục khẳng định định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng điều trị. Việc duy trì trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và xây dựng mạng lưới hợp tác chuyên môn sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, góp phần xây dựng hệ thống y tế nhân văn, hiệu quả và phát triển bền vững./.