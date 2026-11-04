BVTW Huế lập dấu mốc mới với kỹ thuật phẫu thuật robot từ xa

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo phẫu thuật robot diễn ra từ ngày 30-10 đến 4-11, BVTW Huế lần đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa với sự kết nối của hai hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000 đặt tại Bệnh viện và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TP.HCM). Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km.

Với vai trò chủ lực về chuyên môn, BVTW Huế trực tiếp thực hiện, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cùng các cơ sở y tế khác theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào đào tạo ngoại khoa tại Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là việc các chuyên gia BVTW Huế, dưới sự chỉ đạo của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp điều khiển hệ thống phẫu thuật robot tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để thực hiện đào tạo và hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật robot trên động vật thực nghiệm tại BVTW Huế.

GS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc BVTW Huế trực tiếp điều khiển hệ thống robot Kangduo SR2000, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm từ xa.

Tại đầu cầu Huế, các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng có độ trễ thấp, cùng hình ảnh 3D độ nét cao đến hệ thống robot tại TP.HCM. Hệ thống tiếp nhận tín hiệu tức thời, thực hiện các thao tác phẫu tích, cắt đốt và khâu nối trên động vật thực nghiệm.

Phiên phẫu thuật diễn ra dưới sự điều phối trực tuyến của PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTW Huế.

Các kỹ thuật được thực hiện trực tuyến gồm cắt túi mật, cắt gan bán phần, phẫu thuật nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần. Bên cạnh đó, các học viên còn trực tiếp thực hành nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế.

Trên thế giới, phẫu thuật trực tuyến (Telesurgery) qua khoảng cách hàng nghìn kilômét đã bắt đầu được triển khai trong những năm gần đây nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ. Việc tiếp cận, ứng dụng phương pháp này được kỳ vọng tạo động lực mới cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến tại các bệnh viện ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Chương trình có sự tham gia của Ban Giám đốc hai bệnh viện cùng đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên. Trong đó, có 25 học viên học trực tiếp và gần 200 học viên tham gia trực tuyến đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước như Bệnh viện Từ Dũ, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nghệ An, Bệnh viện Shing Mark, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, các bệnh viện Quân đội và nhiều cơ sở y tế khác tại TP.HCM.

Chia sẻ về chương trình đào tạo, BSCKII. Ngô Thị Thanh Thảo (Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM) cho biết, các học viên được đội ngũ giảng viên hướng dẫn tận tình, đặc biệt là GS.TS. Phạm Như Hiệp trực tiếp giảng dạy lý thuyết, trao đổi về xu hướng phát triển và tính năng của robot phẫu thuật.

Học viên BSCKII. Ngô Thị Thanh Thảo – Bệnh viện Hùng Vương (TP. HCM) thực hành các thao tác trên hệ thống phẫu thuật robot Kangduo SR2000 tại BVTW Huế, dưới sự theo dõi của các chuyên gia và học viên tham gia khóa đào tạo.

Theo BS Thảo, trong 6 ngày học tập, các học viên được học lý thuyết, thực hành liên tục từ 8h đến 21-22h, trong đó có thực hành trên động vật với quy trình gây mê tương tự như trên người bệnh. Qua khóa học, bản thân bà nhận thấy kỹ năng được cải thiện rõ rệt và có thêm sự tự tin để thực hiện những ca phẫu thuật robot đơn giản.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại của BVTW Huế. Việc trực tiếp điều khiển robot thực hiện các thao tác phẫu thuật từ xa với khoảng cách gần 1.000 km không chỉ là bước tiến trong ứng dụng công nghệ mà còn cho thấy năng lực đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện cho các cơ sở y tế.

Với vai trò là một trong những trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu cả nước, BVTW Huế đang tiếp tục khẳng định vị thế trong phát triển kỹ thuật cao, dẫn dắt chuyên môn và chuyển giao công nghệ y học tiên tiến. Dấu mốc này mở ra triển vọng hình thành mạng lưới hỗ trợ phẫu thuật từ xa, góp phần đưa những thành tựu y học hiện đại đến gần hơn với người bệnh trên cả nước và trong khu vực.