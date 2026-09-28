BVTW Huế: Ghép tế bào gốc thành công cho bệnh nhi 4 tuổi suy tủy xương vô căn

BVTW Huế chúc mừng và cho ra viện các bệnh nhi ghép tế bào gốc đồng loại đã được điều trị thành công

Chiều 28/9/2026, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi 4 tuổi được điều trị thành công suy tủy xương vô căn bằng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật y khoa chuyên sâu của Bệnh viện, đồng thời mở thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc các bệnh lý huyết học tại miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc phức tạp

Bệnh nhi P.T.M.D, 4 tuổi, đến từ Tp. Đà Nẵng, khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với các biểu hiện thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, trẻ còn nhiều lần bị nhiễm trùng. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhi được chẩn đoán suy tủy xương vô căn.

Bệnh nhi P.T.M.D, 4 tuổi trong quá trình điều trị tại BVTW Huế

Đây là bệnh lý nguy hiểm khi tủy xương đột ngột không sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Người bệnh có thể đối mặt với thiếu máu kéo dài, nhiễm trùng nặng và nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp có khả năng mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch.

Trước tình trạng bệnh của trẻ, Ban Giám đốc BVTW Huế đã tổ chức hội chẩn và xây dựng kế hoạch điều trị. Kết quả xét nghiệm HLA cho thấy bệnh nhi phù hợp tủy hoàn toàn với em trai mới 1,5 tuổi (18 tháng tuổi), nặng 10 kg. Đây được xác định là trường hợp người hiến tủy nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Đáng chú ý, bệnh nhi thuộc nhóm máu O trong khi người hiến thuộc nhóm máu B. Để xử lý tình huống này, Bệnh viện quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể.

Ekip Bác sĩ chuẩn bị máu để truyền cho bệnh nhân

Giải pháp giúp khi lấy tủy không phải gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, qua đó bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho bệnh nhi. Theo thông cáo của Bệnh viện, đây là phương pháp mới được triển khai tại BVTW Huế.

Phối hợp liên chuyên khoa, nâng cao cơ hội điều trị

Việc lấy tủy từ người hiến mới 1,5 tuổi (18 tháng tuổi), nặng 10 kg đặt ra những yêu cầu đặc biệt về chuyên môn và tổ chức điều trị. Với sự phối hợp giữa các khoa, quá trình thu hoạch tủy xương đã diễn ra thành công.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm sóc và điều trị kịp thời, sức khỏe của trẻ hiện đã ổn định. Các dòng tế bào máu phục hồi tốt và bệnh nhi không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Cùng ngày 28/9/2026, BVTW Huế cũng chúc mừng và đã cho ra viện 3 bệnh nhi ghép tế bào gốc đồng loại điều trị Beta-Thalassemia. Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột. Là những ca ghép thứ 21: cháu M.Đ.K, 3,5 tuổi, đến từ Gia Lai, được ghép tủy từ chị gái 7 tuổi; ca ghép thứ 22: cháu B.N.T.V, 13 tuổi, đến từ Đồng Nai, mắc bệnh từ 2 tuổi và được ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế; ca thứ 23: cháu H.A.Q, 6 tuổi, cũng đến từ Đồng Nai, mắc bệnh từ 4 tháng tuổi và được ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Hiện cả 3 bệnh nhi đã phục hồi các dòng tế bào máu, sức khỏe ổn định và không còn phải truyền máu định kỳ.

Tiếp tục mở rộng năng lực y khoa chuyên sâu

BVTW Huế là Bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, nhiều năm qua giữ vai trò tiên phong trong các kỹ thuật y khoa cao cấp, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc.

Theo thông tin từ Bệnh viện, đến nay đơn vị đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng với bệnh nhi Thalassemia, trong 24 tháng, Bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép đồng loại, đạt số lượng lớn trong cả nước trong khoảng thời gian này.

GS. TS. BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhi ra viện

Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, hiện nay Bệnh viện đã mở rộng thêm phòng ghép, nâng công suất triển khai ghép đồng thời cho 4 bệnh nhi. Bệnh viện cũng bắt đầu tiến hành kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi Thalassemia không có sự tương thích hoàn toàn HLA với cha mẹ hoặc anh chị em.

Những bước tiến này cho thấy vai trò của một cơ sở y tế chuyên sâu không chỉ nằm ở việc tiếp nhận, điều trị các ca bệnh khó mà còn ở khả năng nghiên cứu, triển khai và từng bước làm chủ những kỹ thuật hiện đại, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận điều trị chuyên sâu cho người dân.

Từ những ca ghép thành công, BVTW Huế đang tiếp tục xây dựng năng lực y khoa chuyên sâu theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Việc đầu tư đồng bộ vào đội ngũ chuyên môn, cơ sở vật chất, kỹ thuật ghép tế bào gốc và sự phối hợp liên chuyên khoa không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn tạo nền tảng để ngành y tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên phát triển bền vững, nhân văn và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị các bệnh lý phức tạp./.