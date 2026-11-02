BVTW Huế đẩy mạnh phòng, chống tác hại thuốc lá, vì sức khỏe cộng đồng

Tập huấn cho cán bộ y tế về tư vấn ngắn cai nghiện thuốc lá tại BVTW Huế

Trước những nguy cơ nghiêm trọng từ thuốc lá đối với sức khỏe con người, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) đang đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tư vấn cai nghiện, tăng cường giám sát và xây dựng môi trường khám, chữa bệnh không khói thuốc, góp phần bảo vệ người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Nâng cao năng lực tư vấn cai nghiện thuốc lá

Phòng, chống tác hại thuốc lá không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá đang được chú trọng triển khai, hướng đến kiểm soát khói thuốc thụ động và xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe an toàn.

Từ ngày 27/10 đến 27/11, BVTW Huế tổ chức chương trình “Tập huấn cho cán bộ y tế về tư vấn ngắn cai nghiện thuốc lá tại bệnh viện”, gồm 10 lớp dành cho 500 cán bộ y tế trong toàn bệnh viện. Các lớp được tổ chức trực tiếp vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, mỗi lớp có 50 học viên là cán bộ, viên chức thuộc các trung tâm, khoa, phòng.

Nội dung tập huấn tập trung vào tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá và hút thuốc thụ động; kiến thức về nghiện, cai nghiện thuốc lá, các bệnh lý liên quan; kỹ năng tư vấn và xây dựng bệnh viện không khói thuốc.

Thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên y tế được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng chuyên môn, từng bước đưa hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Đây là giải pháp thiết thực nhằm giúp người bệnh tiếp cận thông tin, nhận được sự hỗ trợ phù hợp trong quá trình từ bỏ thuốc lá, đồng thời hạn chế nguy cơ phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại cơ sở y tế.

Bác sĩ BVTW Huế tư vấn và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Bệnh viện không khói thuốc - trách nhiệm từ mỗi người

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Huế chú trọng duy trì kỷ cương trong thực hiện quy định không hút thuốc lá tại khuôn viên bệnh viện.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết, bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định; kịp thời nhắc nhở, lập biên bản đối với những trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh vi phạm. Cùng với đó, công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, khói thuốc thụ động và các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá tiếp tục được đẩy mạnh.

Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người bệnh và người nhà người bệnh. Hành động không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện không chỉ thể hiện sự tôn trọng quy định mà còn là cách thiết thực bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học bao gồm hàng chục chất gây ung thư. Việc sử dụng thuốc lá cũng là nguyên nhân của 28 nhóm bệnh, đặc biệt là ung thư, tim mạch, hô hấp và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản…

Mỗi năm, trên toàn cầu có hơn 8 triệu ca tử vong do thuốc lá, khoảng 1,6 triệu ca liên quan đến hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá là nguyên nhân khiến khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gồm 84.500 ca do hút thuốc chủ động và 18.800 ca do hút thuốc thụ động.

Những con số trên cho thấy tác hại của thuốc lá không dừng lại ở người trực tiếp sử dụng mà còn đe dọa sức khỏe của những người vô tình hít phải khói thuốc. Vì vậy, xây dựng bệnh viện không khói thuốc cần sự phối hợp đồng bộ giữa hoạt động chuyên môn, công tác quản lý và ý thức chấp hành của mỗi cá nhân.

Bác sĩ BVTW Huế tư vấn và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững

Tại Quyết định số 568 ban hành ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, nữ giới xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc xuống dưới 25%. Chiến lược cũng hướng tới ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, việc chú trọng đào tạo, tư vấn cai nghiện thuốc lá, tăng cường kiểm tra và truyền thông của Bệnh viện Trung ương Huế có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa mục tiêu của Chiến lược quốc gia.

Một bệnh viện không khói thuốc không chỉ là môi trường khám, chữa bệnh an toàn mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành y tế đối với sức khỏe cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, mỗi cán bộ y tế cần phát huy vai trò nêu gương; mỗi người bệnh, người nhà người bệnh cần tự giác chấp hành quy định, chủ động nói không với thuốc lá và khói thuốc thụ động.

Từ những hành động thiết thực hôm nay, môi trường y tế văn minh, an toàn và thân thiện sẽ từng bước được hình thành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ nguồn lực con người và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội./.