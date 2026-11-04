BVTW Huế cơ sở 2 ghép thận thành công - Dấu mốc mới của y tế chuyên sâu

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận

Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép thận, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (BVTW Huế cơ sở 2) đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu. Thành tựu này không chỉ khẳng định hiệu quả phối hợp, chuyển giao chuyên môn mà còn mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh khu vực phía Bắc Tp. Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận.

Ghép thận thành công, dấu mốc mới của y tế chuyên sâu

Ngày 3/11, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, với sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người được ghép thận là bà H.T.H. (54 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm thận bể thận mạn tính liên quan đến sỏi tiết niệu. Người hiến thận là chị N.T.T.T. (sinh năm 1994, trú tại Tây Ninh).

Ekip bác sĩ trao đổi chuyên môn

Trước phẫu thuật, cả người hiến và người nhận đều được đánh giá toàn diện về sức khỏe, tâm lý và mức độ tương hợp miễn dịch, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ chuyên gia ghép tạng và các y, bác sĩ tại cơ sở 2.

Sau phẫu thuật, thận ghép đã có nước tiểu, ghi nhận những tín hiệu hoạt động ban đầu tích cực. Sức khỏe của cả người hiến và người nhận hiện ổn định, tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu, theo dõi và đánh giá theo quy trình chuyên môn.

Chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Điểm đáng chú ý của ca ghép thận lần này là quá trình phối hợp, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế cho đội ngũ y tế cơ sở 2. Hoạt động này được triển khai xuyên suốt, từ đánh giá, chuẩn bị trước phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi sau ghép.

Không chỉ bảo đảm điều kiện chuyên môn cho ca ghép đầu tiên, quá trình chuyển giao còn tạo cơ hội để bác sĩ, điều dưỡng nâng cao năng lực thực hành, tích lũy kinh nghiệm và từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận. Đây là nền tảng quan trọng để cơ sở 2 hướng đến triển khai kỹ thuật độc lập trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo BVTW Huế, việc đưa kỹ thuật ghép thận vào triển khai tại cơ sở 2 mang ý nghĩa thiết thực đối với người dân phía Bắc Tp. Huế, tỉnh Quảng Trị và các địa phương lân cận.

Người bệnh mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống, giảm áp lực di chuyển, tiết kiệm chi phí và thuận lợi hơn trong quá trình điều trị lâu dài.

Mở rộng cơ hội điều trị, hướng tới phát triển bền vững

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 định hướng triển khai ghép thận thường quy, bao gồm ghép từ người hiến sống và người hiến chết não. Qua đó, từng bước hoàn thiện mô hình điều trị bệnh thận toàn diện, từ dự phòng, điều trị bảo tồn, lọc máu đến ghép thận.

Nhìn lại năm 2001, Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận đầu tiên với người mẹ hiến thận cứu sống con trai. Sau 25 năm, kỹ thuật ghép thận không ngừng được hoàn thiện, mở rộng và từng bước phát triển thành một lĩnh vực chuyên sâu có giá trị thiết thực đối với cộng đồng.

BVTW Huế cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên nối dài hành trình ghép tạng thành công

Việc cơ sở 2 thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tiếp tục nối dài hành trình ghép tạng ấy, đồng thời cho thấy ý nghĩa của đầu tư chuyên môn, hợp tác và chuyển giao công nghệ trong nâng cao năng lực hệ thống y tế.

Từ một ca phẫu thuật thành công đến mục tiêu triển khai thường quy là cả quá trình đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và chất lượng chăm sóc người bệnh. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./.