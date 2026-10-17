BVTW Huế chuyển giao kỹ thuật cao, phát triển phẫu thuật tim tại Đà Nẵng

Đoàn chuyên gia BVTW Huế phối hợp cùng ê-kíp Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại bệnh viện ngày 16/10/2026

Ngày 16/10/2026, với sự hỗ trợ trực tiếp của đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế), Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu thực hiện phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Thành quả đánh dấu bước tiến về chuyên môn, đồng thời khẳng định vai trò của hợp tác, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong phát triển hệ thống y tế bền vững.

Bốn năm chuẩn bị, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn

Ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng được thực hiện ngày 16/10/2026 bởi ê-kíp Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp, phối hợp với đoàn chuyên gia BVTW Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, dẫn đoàn và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế (người đứng ở giữa), dẫn đoàn và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật

Đằng sau dấu mốc này là quá trình chuẩn bị kéo dài bốn năm. Từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên, đến BVTW Huế đào tạo, thực hành chuyên sâu. Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tăng cường phối hợp liên chuyên khoa.

Quá trình đào tạo bài bản cho thấy chuyển giao kỹ thuật cao không chỉ là hướng dẫn thực hiện một ca phẫu thuật, mà còn là xây dựng đội ngũ nhân lực có kiến thức, kỹ năng và khả năng phối hợp, tạo nền tảng để phát triển chuyên môn lâu dài.

Phối hợp chuyên gia, lựa chọn phương án điều trị phù hợp

Song song với đào tạo, BVTW Huế nhiều lần cử đoàn khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần thiết. Ngày 11/10/2026, chuyên gia hai bệnh viện trực tiếp hội chẩn, đánh giá kết quả lâm sàng và cận lâm sàng để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Người bệnh đầu tiên là ông V.S., 83 tuổi, quê thành phố Đà Nẵng, mắc bệnh mạch vành kèm tăng huyết áp. Sau nhồi máu cơ tim không ST chênh lên vào tháng 1/2026 và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải. Tháng 3/2026, người bệnh tiếp tục được phát hiện hẹp nặng, vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Lần can thiệp thân chung và động mạch liên thất trước ngày 20/3/2026 không thành công, đòi hỏi cần phải có phương án điều trị phù hợp hơn.

Ekip bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật

Qua hội chẩn, các chuyên gia cân nhắc ba hướng xử trí: tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trái. Điểm EuroSCORE II ở mức 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp, là một căn cứ quan trọng trong quá trình đánh giá và lựa chọn phương án.

Theo thông tin cập nhật lúc 8h ngày 17/10/2026, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Chuyển giao kỹ thuật vì hệ thống y tế phát triển bền vững

Ca phẫu thuật đầu tiên là kết quả của quá trình hợp tác chuyên môn, trong đó BVTW Huế giữ vai trò hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và đồng hành hoàn thiện điều kiện triển khai. Thành quả này mở thêm cơ hội để người dân Đà Nẵng tiếp cận các phương pháp điều trị tim mạch chuyên sâu ngay tại địa phương.

Phát triển y tế bền vững cần gắn đầu tư trang thiết bị với đào tạo con người, chuẩn hóa quy trình chuyên môn...

Thực tiễn cho thấy, phát triển y tế bền vững cần gắn đầu tư trang thiết bị với đào tạo con người, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và tăng cường liên kết giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Chuyển giao kỹ thuật chỉ phát huy hiệu quả lâu dài khi năng lực của đội ngũ tiếp nhận được củng cố, chất lượng điều trị được duy trì và an toàn người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu.

Phát huy kết quả đạt được, BVTW Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng hướng tới tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, từng bước triển khai phẫu thuật tim hở thường quy. Đây là định hướng thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, sử dụng hiệu quả nguồn lực chuyên môn và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân./.