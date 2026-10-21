BVSC: Hoạt động môi giới giảm sâu, tự doanh từ lãi thành lỗ

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC, HNX: BVS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm gần 80% so với cùng kỳ, khi hoạt động tự doanh đảo chiều và doanh thu môi giới sụt giảm mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, BVSC đạt 227 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế còn 16,7 tỷ đồng, giảm 79%; lợi nhuận trước thuế đạt 19,7 tỷ đồng, thấp hơn 80% so với cùng kỳ.

Áp lực lớn nhất đến từ hoạt động tự doanh. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ gần 92 tỷ đồng xuống 21,2 tỷ đồng, trong khi lỗ từ danh mục này tăng từ 12,5 tỷ đồng lên 45,4 tỷ đồng. Qua đó, hoạt động FVTPL chuyển từ lãi thuần 79 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ 24 tỷ đồng trong quý III năm nay.

Mảng môi giới cũng kém khả quan khi doanh thu giảm 58,7% còn 55 tỷ đồng. Chi phí môi giới giảm mạnh hơn về tỉ lệ, xuống 53 tỷ đồng, song phần chênh lệch thu - chi chỉ còn khoảng 2,2 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán thu hẹp.

Thu nhập từ các khoản cho vay và phải thu đạt 116 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), chủ yếu gồm tiền gửi và trái phiếu, tăng gần 40% lên 27 tỷ đồng, nhưng chưa đủ bù đắp sự suy giảm của các mảng kinh doanh khác.

Chi phí lãi vay tăng 33% lên 61 tỷ đồng, tiếp tục tạo sức ép lên kết quả kinh doanh. Công ty đã tiết giảm chi phí quản lý xuống 34 tỷ đồng, thấp hơn 44,2% so với cùng kỳ, góp phần hạn chế mức giảm lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVSC đạt 775,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 6% và 58,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lãi từ hoạt động cho vay tăng 19,5% lên 369,8 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi vay cũng tăng 49% lên 173,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tự doanh chuyển từ lãi thuần 107,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lỗ 33 tỷ đồng.

Với kết quả này, công ty thực hiện khoảng 71,9% kế hoạch doanh thu và 35,8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BVSC đạt khoảng 6.866 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán giảm 14,7% còn 3.889 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản đầu tư HTM tăng 66,6%, lên 1.815 tỷ đồng, chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn tăng gần gấp đôi, đạt 1.564 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn ở mức 3.847,7 tỷ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 2.706,4 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, BVSC cho biết diễn biến chung của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến hoạt động trong quý III/2026 và 9 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, kết quả kinh doanh của công ty sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến thị trường, hiệu quả hoạt động tự doanh và khả năng cải thiện doanh thu môi giới.