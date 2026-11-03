BVHNĐK Nghệ An: Ghi dấu ca thứ 100 phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày bằng kỹ thuật miệng nối Delta-Shaped

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình ứng dụng và làm chủ kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện.

Điều trị ung thư dạ dày là quá trình phối hợp nhiều phương pháp, trong đó phẫu thuật đóng vai trò quan trọng đối với những trường hợp có chỉ định điều trị triệt căn. Bên cạnh việc loại bỏ khối u và nạo vét hạch theo nguyên tắc ung thư học, tái lập lưu thông tiêu hóa sau cắt dạ dày sao cho an toàn, sinh lý và hạn chế tối đa các di chứng sau mổ là vấn đề đang các nhà khoa học, các phẫu thuật viên đặc biệt quan tâm.

Hình ảnh ê-kíp thực hiện kỹ thuật miệng nối Delta-Shaped

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, kỹ thuật tạo miệng nối Delta-Shaped bằng máy cắt nối thẳng cho phép nối phần dạ dày còn lại với tá tràng ngay trong ổ bụng, giúp duy trì đường lưu thông thức ăn gần với cấu trúc sinh lý tự nhiên. Đây là kỹ thuật được ứng dụng tại các quốc gia có nền ngoại khoa phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.

TS.BS. Đinh Văn Chiến – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chia sẻ: "Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm, đánh giá chính xác cấu trúc giải phẫu, bảo đảm tưới máu tại vị trí miệng nối và kiểm soát tốt các thao tác phẫu thuật. Ưu điểm của phương pháp là giúp tái lập lưu thông tiêu hóa theo đường sinh lý tự nhiên, đồng thời hạn chế xâm lấn, giúp người bệnh giảm đau và phục hồi sớm sau mổ."

Đây là kỹ thuật được ứng dụng tại các quốc gia có nền ngoại khoa phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vì vậy, hiệu quả của phương pháp không chỉ được thể hiện qua quá trình thực hiện kỹ thuật mà còn qua những chuyển biến tích cực trong quá trình hồi phục của người bệnh.

Ông L.H.S (45 tuổi) - trường hợp thứ 100 được áp dụng kỹ thuật Delta-Shaped, bày tỏ: "Được bác sĩ tư vấn về kỹ thuật mổ nội soi chuyên sâu và những lợi ích đối với quá trình hồi phục, tôi rất yên tâm điều trị tại bệnh viện. Sau mổ, sức khỏe tôi tiến triển tốt, ăn uống ổn định, những lo lắng về đường tiêu hóa cũng được giải tỏa. Tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã tận tình điều trị, chăm sóc."

100 ca phẫu thuật là dấu mốc ghi nhận năng lực làm chủ và từng bước hoàn thiện kỹ thuật của ê-kíp Ngoại Tiêu hóa

100 ca phẫu thuật là dấu mốc ghi nhận năng lực làm chủ và từng bước hoàn thiện kỹ thuật của ê-kíp Ngoại Tiêu hóa, góp phần củng cố niềm tin của người bệnh vào các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại tỉnh nhà.

Đây cũng là động lực để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục phát triển các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người bệnh phục hồi tốt và sớm trở lại cuộc sống thường ngày.