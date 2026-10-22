BVĐK Hồng Ngọc ứng dụng 2 cải tiến trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo

Tại hội thảo, TS.BS Lê Quang Huy - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã trình bày báo cáo “Kỹ thuật lấy gân Hamstring qua vùng hố khoeo”, giúp các bác sĩ tham dự nắm rõ quá trình lấy gân, tạo mảnh ghép để tái tạo dây chằng.

TS.BS Lê Quang Huy báo cáo tại hội thảo

Theo TS.BS Lê Quang Huy, lấy gân qua hố khoeo là kỹ thuật ít xâm lấn với đường tiếp cận từ phía sau gối, thay cho đường lấy gân ở mặt trước trong cẳng chân, để tạo mảnh ghép phục vụ phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) hoặc dây chằng chéo sau (PCL).

“So với các kỹ thuật lấy gân truyền thống, kỹ thuật lấy gân Hamstring qua hố khoeo sử dụng đường rạch chỉ 2 cm, giúp tiếp cận và lấy gân một cách dễ dàng, tạo mảnh ghép nguyên vẹn có chiều dài và chất lượng phù hợp cho tái tạo dây chằng. Phương pháp này hướng tới hạn chế tổn thương mô mềm, rút ngắn thời gian phẫu thuật giúp người bệnh phục hồi nhanh, sớm trở lại sinh hoạt và công việc”, TS.BS Lê Quang Huy chia sẻ.

Bên cạnh kỹ thuật lấy gân cải tiến, BVĐK Hồng Ngọc còn ứng dụng hệ thống nẹp tăng cường, sử dụng chỉ siêu bền và hệ thống vít có khả năng chịu lực hơn 1.000 N, giúp gia cố mảnh ghép và tăng độ vững cho dây chằng mới. Giải pháp này giúp tăng độ đàn hồi của dây chằng lên tới 104%, giảm tải lực lên dây chằng mới, hạn chế nguy cơ giãn hoặc tái đứt khi vận động, tạo điều kiện để người bệnh sớm phục hồi và trở lại thể thao theo hướng dẫn của bác sĩ.

TS.BS Lê Quang Huy phẫu thuật cho bệnh nhân đứt dây chằng chéo

Tại BVĐK Hồng Ngọc, bệnh nhân Tâm (30 tuổi) là một trong những trường hợp được áp dụng đồng thời hai cải tiến này. Bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước kèm rách sụn chêm sau tai nạn xe máy, gây đau và mất vững khớp gối.

“Với một bệnh nhân trẻ, nhu cầu vận động và chơi thể thao lớn. Do đó, mục tiêu cuộc phẫu thuật hướng tới không chỉ là tái tạo dây chằng mà còn phải tính đến khả năng chịu lực của dây chằng mới, bảo tồn cấu trúc ổ khớp và tạo điều kiện để bệnh nhân sớm trở lại vận động và chơi thể thao an toàn, hạn chế nguy cơ tái đứt dây chằng”, TS.BS Lê Quang Huy - bác sĩ trực tiếp thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhân - chia sẻ.

Do đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng với kỹ thuật lấy gân qua hố khoeo kết hợp sử dụng nẹp tăng cường.

Cuộc phẫu thuật tái tạo dây chằng cho bệnh nhân diễn ra trong 60 phút

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 60 phút. Bác sĩ lấy gân cơ bán gân qua vết rạch chỉ 2 cm, khâu chập bốn, gia cố bằng nẹp tăng cường và cố định mảnh ghép dưới hướng dẫn nội soi để tái tạo dây chằng chéo trước. Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, anh Tâm đã có thể vận động và bắt đầu tập phục hồi chức năng. Sau quá trình hồi phục, anh đã trở lại công việc, khớp gối vận động tốt và từng bước trở lại với niềm đam mê bóng đá.

Việc ứng dụng các cải tiến mới đã mang lại hiệu quả cho nhiều bệnh nhân phẫu thuật tái tạo dây chằng tại BVĐK Hồng Ngọc. Tuy nhiên, việc lựa chọn các kỹ thuật, phương pháp phẫu thuật và chương trình phục hồi chức năng sau mổ còn phụ thuộc vào tình trạng tổn thương và thể trạng của từng người bệnh.

Thông qua việc cập nhật và ứng dụng các tiến bộ chuyên môn vào thực tiễn điều trị, Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh từng bước nâng cao hiệu quả điều trị chấn thương nói chung và chấn thương thể thao nói riêng, mở ra thêm cơ hội phục hồi cho người bệnh.

Hội thảo "Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” do BVĐK Hồng Ngọc tổ chức. Sự kiện quy tụ các chuyên gia Chấn thương chỉnh hình đến từ 6 nền y tế: Việt Nam - Áo - Nhật Bản - Đức - Ấn Độ - Đài Loan (Trung Quốc), cập nhật nhiều tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng, khớp gối.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc)