BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Toàn cảnh hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” - Hội tụ tinh hoa 6 nền y tế thế giới: Việt, Áo, Nhật, Đức, Ấn, Trung

Phẫu thuật thay khớp đang bước vào giai đoạn chuyển mình với sự phát triển của kỹ thuật ít xâm lấn, hệ thống định vị, robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Đón đầu xu hướng đó, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” tạo diễn đàn để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi học thuật, cập nhật kỹ thuật tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn.

Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”.

Phát biểu khai mạc sự kiện, PGS.TS.BS. Hà Kim Trung - Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, Hồng Ngọc mong muốn xây dựng cầu nối học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam và thế giới, tạo cơ hội để đội ngũ bác sĩ trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ y học và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.”

Chương trình vinh dự có sự tham dự của ông Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và thúc đẩy giao lưu, hợp tác y tế giữa Việt Nam và quốc tế.

Ông Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam tham dự hội thảo.

Hội nghị quy tụ 13 chuyên gia đến từ 10 trung tâm chấn thương chỉnh hình danh tiếng tại Việt Nam, Áo, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), thu hút hơn 100 y bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước tham dự. Với 18 bài báo cáo trong 2 phiên chuyên môn và 2 ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ, hội thảo mang đến cơ hội cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn thực tiễn.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực chấn thương chỉnh hình từ 6 nền y tế thế giới.

Phiên thứ nhất, tập trung vào phẫu thuật thay khớp kỳ đầu và nội soi khớp lần đầu, với các chủ đề trải rộng từ thay khớp háng, thay khớp gối đến tái tạo dây chằng, sụn và sụn chêm.

Mở đầu phần chuyên môn, GS.TS.BS Dietmar Krappinger, Phó Giám đốc Khoa Chấn thương Chỉnh hình kiêm Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật Xương chậu và Khớp háng, Đại học Y Innsbruck (Áo), trình bày về phẫu thuật thay khớp háng toàn phần trong điều trị gãy ổ cối. Báo cáo đặt ra hướng tiếp cận đối với những tổn thương phức tạp vùng ổ cối, nơi việc lựa chọn chiến lược phẫu thuật có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phục hồi chức năng khớp háng.

GS.TS.BS Dietmar Krappinger sẽ mang đến hội thảo 2 bài báo cáo tại 2 phiên chuyên môn.

Ở lĩnh vực thay khớp gối, GS.TS.BS Hiranaka Takafumi, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki (Nhật Bản), mang đến báo cáo “Thay khớp gối toàn phần theo nguyên lý cân bằng động học (KA-TKA) sử dụng phương pháp đo bằng thước kẹp và robot ROSA”. Nội dung góp phần làm rõ xu hướng cá thể hóa vị trí khớp nhân tạo và vai trò của công nghệ hỗ trợ trong nâng cao độ chính xác của phẫu thuật.

GS.TS.BS Hiranaka Takafumi chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật khớp gối.

Không chỉ tập trung vào khớp nhân tạo, phiên thứ nhất còn hướng tới các cải tiến trong kỹ thuật bảo tồn và tái tạo khớp gối với các bài báo cáo của TS.BS Christian Koidl, Trưởng Nhóm Phẫu thuật Khớp gối, Đại học Y Innsbruck (Áo); PGS.TS.BS Chao-Ping Chen, Giám đốc Y học thể thao, Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc);...

Nếu phiên đầu hướng tới tối ưu kết quả ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên, phiên thứ hai tập trung vào một thách thức lớn hơn của chấn thương chỉnh hình: thay lại khớp nhân tạo và nội soi khớp lần hai.

Đối với khớp gối, GS.TS.BS Hiranaka Takafumi chia sẻ “Kinh nghiệm phẫu thuật thay lại khớp gối toàn phần tại Nhật Bản”. Cùng với đó, TS.BS Phan Bá Hải, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đưa ra các giải pháp “Giảm nguy cơ thất bại của mảnh ghép sau phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL)”.

Hai phiên chuyên môn khép lại với chủ đề: “Cập nhật xử trí gãy xương quanh khớp nhân tạo” của BS Joerg Beardi - Trưởng khoa Chỉnh hình và Phẫu thuật chấn thương, Bệnh viện Klinikum Werra Meißner (Cơ sở Eschwege), Đức.

Hai ca phẫu thuật trực tuyến - Cập nhật xu hướng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Việt Nam

Đáng chú ý, sáng ngày 18/10, chương trình tiếp tục với 2 ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ tới hội trường giúp người tham dự theo dõi quá trình ứng dụng kỹ thuật vào thực tế và xử trí biến chứng của lần phẫu thuật đầu tiên ngay trong phòng mổ.

Ca thứ nhất là phẫu thuật thay khớp háng theo kỹ thuật SuperPATH cho bệnh nhân Thương (46 tuổi) được chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi phải độ IV. Đây là giai đoạn tiến triển nặng, gây tổn thương nghiêm trọng cấu trúc khớp và ảnh hưởng đến khả năng vận động. Ca mổ được thực hiện bởi ThS.BSNT Phó Minh Đức và BSCKI Phạm Văn Đạo - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh thực hiện cùng sự cố vấn chuyên môn của BS Joerg Beardi.

TS.BS Lê Quang Huy thăm khám cho bệnh nhân Thương trước phẫu thuật.

SuperPATH là một trong những hướng tiếp cận được thảo luận tại hội thảo trong nhóm kỹ thuật thay khớp háng ít xâm lấn. Thay vì chỉ trình bày lý thuyết, ca phẫu thuật trực tiếp giúp người tham dự quan sát cách ê-kíp lựa chọn đường tiếp cận, thực hiện các bước kỹ thuật, kiểm soát vị trí cấu phần khớp nhân tạo và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình phẫu thuật.

Ca thứ hai là phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) lần hai kết hợp gia cố dải chậu chày ngoài khớp, do TS.BS Lê Quang Huy và BSCKI Nguyễn Văn Doanh - Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh trực tiếp thực hiện dưới sự cố vấn chuyên môn của TS.BS Christian Koidl.

Bệnh nhân Sơn (27 tuổi), từng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước gối trái năm 2025. Gần đây, sau một lần ngã chống chân xuống đất, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau và hạn chế vận động khớp gối trái.

Qua thăm khám, TS.BS Lê Quang Huy chẩn đoán bệnh nhân bị rách gần hoàn toàn dây chằng chéo trước đã tái tạo, kèm tổn thương sụn chêm trong và ngoài độ III. Với tình trạng này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước lần hai bằng mảnh ghép gân tứ đầu đùi, kết hợp kỹ thuật Lemaire - phương pháp sử dụng một phần dải gân ở mặt ngoài đùi để gia cố khớp gối, tăng cường độ vững ngoài khớp và xử trí tổn thương sụn chêm.

TS.BS Lê Quang Huy (bên trái) thực hiện phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước.

Khác với ca tái tạo dây chằng chéo lần đầu, phẫu thuật lần hai đặt ra bài toán phức tạp hơn khi phẫu thuật viên phải đánh giá nguyên nhân thất bại của lần mổ trước, tình trạng mảnh ghép và đường hầm xương cũ, độ vững của khớp cũng như lựa chọn chiến lược tái tạo phù hợp. Ca mổ vì vậy không chỉ nhằm minh họa một kỹ thuật, mà còn tạo tình huống thực tế để người tham dự theo dõi quá trình đánh giá - lựa chọn chiến lược - triển khai kỹ thuật đối với một trường hợp phẫu thuật lại phức tạp.

Thông qua hai ca phẫu thuật, hội thảo tạo nên mạch kết nối từ cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm đến ứng dụng trực tiếp trong phòng mổ, góp phần tăng tính thực tiễn của chương trình và thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các phẫu thuật viên trong nước và quốc tế.

Việc tổ chức hội thảo quy tụ chuyên gia quốc tế, kết hợp báo cáo chuyên sâu và phẫu thuật trực tiếp là minh chứng rõ nét cho năng lực đào tạo ngoại khoa của BVĐK Hồng Ngọc - đơn vị đã được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, Hồng Ngọc từng bước mở rộng hợp tác, tăng cường trao đổi học thuật và tạo cơ hội để đội ngũ bác sĩ cập nhật những tiến bộ ngoại khoa trên thế giới, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại cơ hội phục hồi vận động tốt hơn cho người bệnh.

Về Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Việt Nam

Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ, phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, phục hồi vận động nhanh chóng: Thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ; Thay khớp háng DAA, SuperPATH; Nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tự thân; Kết hợp xương sinh học... giúp hàng ngàn bệnh nhân hồi phục vận động nhanh chóng, sớm trở lại cuộc sống thường ngày.

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Về chứng chỉ đào tạo ngoại khoa của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS)

Hội thảo “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối” trong khuôn khổ hoạt động đào tạo và trao đổi chuyên môn theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS)

Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh - Royal College of Surgeons (RCS) được thành lập từ năm 1800, là một cơ quan chuyên môn độc lập hoạt động toàn cầu theo những tiêu chí chặt chẽ về quy trình giảng dạy, quản lý chất lượng và an toàn phẫu thuật. Lịch sử lâu đời cùng uy tín đã đưa RCS từ một tổ chức trở thành hệ tiêu chuẩn toàn cầu về phẫu thuật ngoại khoa.