BVBank Thanh Hóa còn tồn tại trong kiểm tra vốn vay và xử lý nợ xấu

Ngày 30/10/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 công bố Thông báo số 672/TB-TTNH về kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chi nhánh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 19/10/2026, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 7 đã ban hành Kết luận thanh tra số 59/KL-TTNH đối với BVBank Thanh Hóa.

Theo thông báo, nội dung thanh tra tập trung vào hoạt động cấp tín dụng; việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong cho vay; công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro tín dụng.

Đoàn thanh tra cũng xem xét việc triển khai và thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra.

Hồ sơ cho vay chưa đầy đủ, thu hồi nợ xấu chưa triệt để

Theo kết quả thanh tra, BVBank Thanh Hóa được thành lập theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước ngày 31/1/2020, có địa chỉ tại số 27-29 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trong thời kỳ thanh tra, hoạt động của chi nhánh có sự phát triển về quy mô tổng tài sản, huy động tiền gửi tăng trưởng qua các năm và kết quả kinh doanh có lãi.

Cơ quan thanh tra đánh giá, quá trình thực hiện nghiệp vụ kinh doanh, BVBank Thanh Hóa có ý thức tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn của BVBank. Tuy nhiên, hoạt động tại chi nhánh vẫn phát sinh một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 công bố kết luận thanh tra, chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cho vay tại BVBank Thanh Hóa. Nguồn: NHNN

Đáng chú ý, trong công tác cho vay, cơ quan thanh tra xác định BVBank Thanh Hóa còn tồn tại trong việc thu thập hồ sơ cho vay và chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, nội dung thẩm định cho vay chưa đầy đủ; việc kiểm tra sử dụng vốn vay chưa bảo đảm tần suất theo quy định nội bộ của BVBank.

Kết quả thanh tra cũng chỉ ra công tác thu hồi nợ xấu tại chi nhánh chưa triệt để. Đây là một trong những nội dung được cơ quan thanh tra nêu rõ khi đánh giá những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng.

Ngoài các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay và xử lý nợ, BVBank Thanh Hóa còn được xác định chưa kịp thời điều chỉnh lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Kiến nghị BVBank Thanh Hóa khắc phục các tồn tại

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 đã kiến nghị BVBank và BVBank Thanh Hóa có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh để bảo đảm hoạt động kinh doanh phát triển an toàn, lành mạnh.

Các kiến nghị được đưa ra sau quá trình thanh tra nhiều nội dung liên quan đến cấp tín dụng, quản lý rủi ro, xử lý nợ và thực hiện chính sách lãi suất tại chi nhánh.

Thông báo số 672/TB-TTNH không công bố số lượng hồ sơ tín dụng có tồn tại, giá trị các khoản vay liên quan, quy mô nợ xấu cần xử lý hoặc biện pháp xử phạt hành chính cụ thể.