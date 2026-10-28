BVBank tăng gần 89% lợi nhuận 9 tháng, hoàn thành sớm mục tiêu năm

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 934 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tiếp tục là nguồn đóng góp chủ yếu vào tổng thu nhập hoạt động.

Ở các mảng ngoài lãi tại ngân hàng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 17 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoảng 3 tỷ đồng trong khi năm ngoái không ghi nhận.

Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 19,8% YoY, còn khoảng 18 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm mạnh 67,7% YoY, xuống khoảng 30 tỷ đồng, so với mức 92 tỷ đồng của quý 3/2025.

Nhờ tăng trưởng thu nhập lãi thuần, tổng thu nhập hoạt động của BVBank trong quý vẫn đạt khoảng 1.001 tỷ đồng, tăng 18,3% YoY. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng nhanh hơn, ở mức 44,1%, lên khoảng 581 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 5,2%, còn khoảng 420 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 42,7% YoY, từ gần 100 tỷ đồng lên khoảng 142 tỷ đồng. Hai khoản chi phí này tạo áp lực lên kết quả kinh doanh, đưa lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của ngân hàng xuống gần 278 tỷ đồng, giảm 19,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 222 tỷ đồng, giảm gần 19%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt khoảng 2.614 tỷ đồng, tăng 40,1% YoY. Đây tiếp tục là động lực chính giúp ngân hàng cải thiện kết quả kinh doanh so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng của BVBank đạt khoảng 2.841 tỷ đồng, tăng 36,2% YoY. Chi phí hoạt động tăng 22,7%, lên khoảng 1.501 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 55,3%, đạt khoảng 1.340 tỷ đồng.

Sau khi trích lập khoảng 515 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 20,8% YoY, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 825 tỷ đồng, tăng 88,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, ngân hàng đã thực hiện khoảng 117,9% kế hoạch, vượt gần 125 tỷ đồng so với mục tiêu cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của BVBank đạt 145.222 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm. Khoản cho vay khách hàng đạt 83.878 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2025.

Tổng huy động đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7%. Trong đó, huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 108.500 tỷ đồng, tăng 10,6%.

Về chất lượng tài sản tại BVBank, tổng nợ xấu, gồm nợ nhóm 3 đến nhóm 5, đạt gần 2.452 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2025. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ khoảng 281 tỷ đồng lên 584 tỷ đồng; nợ nghi ngờ tăng từ 395 tỷ đồng lên 648 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn giảm 26,8%, từ khoảng 1.665 tỷ đồng xuống gần 1.220 tỷ đồng. Tính trên tổng dư nợ trong bảng phân loại, tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 2,89%.

Về nhân sự, số cán bộ, nhân viên được ngân hàng báo cáo trong 9 tháng đầu năm là 2.887 người, giảm 24 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập của cán bộ, nhân viên đạt khoảng 700,1 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Thu nhập bình quân đạt 26,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,1% so với mức 24,25 triệu đồng cùng kỳ. Trong đó, tiền lương bình quân tăng từ 20,82 triệu đồng lên 22,74 triệu đồng/người/tháng.