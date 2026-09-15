BVBank sắp huy động hơn 3.200 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu

Ảnh minh họa: BVBank.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 15/9, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HoSE: BVB) cho biết ngày 24/9 sắp tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

BVBank dự kiến chào bán 320,4 triệu cổ phiếu BVB cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 3.204 tỷ đồng.

Cổ phiếu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ 29/9 đến 19/10/2026. Quyền mua trong đợt chào bán này không được chuyển nhượng. BVBank cũng cho biết đợt phát hành không có tổ chức bảo lãnh.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được BVBank sử dụng nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô vốn hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh, phục vụ mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của ngân hàng.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, BVBank còn có kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tăng thêm 300 tỷ đồng vốn điều lệ. Cả hai phương án đã được ĐHĐCĐ ngân hàng thông qua ngày 16/4/2026.

Nếu hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của BVBank dự kiến tăng từ 6.408,2 tỷ đồng lên khoảng 9.912,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BVB đang trong xu hướng giảm trong khoảng 3 tháng qua, sau khi đạt vùng đỉnh ngắn hạn quanh 14.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 6. Kết phiên 15/9, mã dừng tại giá tham chiếu 11.150 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 20,4% so với mức đỉnh nói trên. Với mức giá này, vốn hóa của BVBank đạt hơn 7.145 tỷ đồng.