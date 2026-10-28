BVBank phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu, lãnh đạo Vietcap đăng ký mua hàng trăm tỷ đồng

Theo nghị quyết của HĐQT BVBank, ngân hàng dự kiến phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu BVB cho 10 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 875 tỷ đồng.

Lãnh đạo Vietcap rót hàng trăm tỷ đồng vào BVBank.

Trong danh sách, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI), được phân phối 3 triệu cổ phiếu, tương đương 30 tỷ đồng. Bà Tôn Minh Phương, Tổng giám đốc Vietcap, được phân phối 18 triệu cổ phiếu, trị giá 180 tỷ đồng; ông Tô Hải, thành viên HĐQT Vietcap và cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp, được phân phối 12 triệu cổ phiếu, tương ứng 120 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Lân Trung Anh, thành viên HĐQT Vietcap, được phân phối 2 triệu cổ phiếu, trị giá 20 tỷ đồng. Như vậy, bốn lãnh đạo Vietcap có tổng cộng 35 triệu cổ phiếu BVB trong danh sách phân phối lại, tương ứng giá trị 350 tỷ đồng theo giá chào bán.

Riêng bà Nguyễn Thanh Phượng, ông Tô Hải và bà Tôn Minh Phương được phân phối tổng cộng 33 triệu cổ phiếu, trị giá 330 tỷ đồng. Các khoản tiền trên được tính theo giá phát hành; thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài đến hết ngày 2/11/2026.

Đợt phát hành của BVBank có quy mô ban đầu hơn 320,4 triệu cổ phiếu, giá chào bán 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Nếu phân phối hết, ngân hàng có thể huy động hơn 3.204 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký mua theo quyền, BVBank chỉ phân phối được gần 232,6 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 72,6% lượng chào bán. Gần 87,8 triệu cổ phiếu chưa được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết.

Ngân hàng sau đó quyết định phân phối lại 87,5 triệu cổ phiếu cho 10 nhà đầu tư. Hai người được phân phối số lượng lớn nhất là bà Tôn Minh Phương và ông Trần Minh Chí, mỗi người 18 triệu cổ phiếu, tương ứng 180 tỷ đồng theo giá phát hành.

Ngoài nhóm lãnh đạo Vietcap, danh sách còn có ông Nguyễn Thanh Tú, Phó tổng giám đốc BVBank, được phân phối 8,5 triệu cổ phiếu, trị giá 85 tỷ đồng; ông Ngô Quang Trung, cựu Tổng giám đốc BVBank, được phân phối 7 triệu cổ phiếu, trị giá 70 tỷ đồng.

Số cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đáng chú ý, mức độ tham gia của các cá nhân có liên hệ với Vietcap diễn ra trong bối cảnh bà Nguyễn Thanh Phượng từng giữ vị trí Phó chủ tịch BVBank và hiện là Chủ tịch Vietcap. Bà không tham gia HĐQT BVBank nhiệm kỳ 2025-2030, theo thông tin công bố trước đó.

Trên thị trường, cổ phiếu BVB chưa cho thấy diễn biến tích cực rõ rệt trong giai đoạn gần đây, dù ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn và ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện.

Chốt phiên 27/10, BVB đóng cửa tại 10.450 đồng/cp, giảm 0,95%. So với mức 10.850 đồng/cp ngày 6/10, thị giá đã giảm khoảng 3,7%. Trong phiên 19/10, ngày cuối của thời gian đăng ký mua theo quyền, cổ phiếu đóng cửa ở 10.300 đồng, với khối lượng khớp lệnh hơn 3,2 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên trước đó.

So với giá chào bán 10.000 đồng/cp, thị giá BVB cuối phiên 27/10 cao hơn 4,5%. Tuy nhiên, mức chênh lệch này không đồng nghĩa nhà đầu tư mua cổ phiếu trên sàn và nhà đầu tư tham gia đợt phát hành có cùng mức giá vốn hay điều kiện đầu tư. Với lượng cổ phiếu phân phối lại, thời gian hạn chế chuyển nhượng một năm cũng là yếu tố cần tính đến khi đánh giá tính thanh khoản.

Về kết quả kinh doanh, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 90% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 700 tỷ đồng. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 278 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36%; trong đó thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40%.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản BVBank đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp ngân hàng tăng nguồn lực cho hoạt động tín dụng và củng cố năng lực tài chính. Theo kế hoạch, nếu hoàn tất các phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động, vốn điều lệ BVBank có thể tăng từ hơn 6.408 tỷ đồng lên gần 9.912 tỷ đồng.