BVBank lãi trước thuế hơn 825 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt 18% kế hoạch cả năm

Trong quý III/2026, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 278 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế lũy kế của ngân hàng đạt hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, BVBank đã hoàn thành 118% mục tiêu lợi nhuận cả năm (700 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Động lực tăng trưởng chính của BVBank trong kỳ đến từ nguồn thu cốt lõi. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và tạo nền tảng vững chắc cho mức tăng trưởng lợi nhuận lũy kế.

Bên cạnh đó, mảng thu nhập ngoài lãi cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực trong quý III nhờ đóng góp từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, đưa lũy kế 9 tháng đạt 228 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Cùng với sự mở rộng của nguồn thu, hiệu quả quản trị chi phí được cải thiện cũng giúp chuyển hóa tăng trưởng thu nhập thành lợi nhuận thực tế. Trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng đã giảm 5,8 điểm phần trăm, cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và việc tối ưu hóa vận hành.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của BVBank đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3%, bám sát định hướng chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cùng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Ở chiều huy động, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn từ thị trường 1 đạt hơn 108.500 tỷ đồng, tăng 10,6%, tiếp tục giữ vai trò chủ đạo giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu tín dụng và chủ động trong công tác điều hành kinh doanh.

Song song với hoạt động kinh doanh, nhằm củng cố hệ số an toàn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng, BVBank đang hoàn tất phương án nâng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên.

Trong đợt chào bán hơn 320 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sau khi đã phân phối hơn 232 triệu đơn vị, ngân hàng vừa thông qua phương án phân phối tiếp 87,5 triệu cổ phiếu còn lại cho 10 nhà đầu tư cá nhân với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 875 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phân phối lại có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thanh Phượng cùng 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI). Nhóm cổ đông liên quan đến Vietcap được phân phối tổng cộng 35 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng giá trị 350 tỷ đồng theo giá chào bán.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Phượng được phân phối 3 triệu cổ phiếu; ba thành viên HĐQT Vietcap gồm bà Tôn Minh Phương, ông Tô Hải và ông Nguyễn Lân Trung Anh lần lượt được phân phối 18 triệu, 12 triệu và 2 triệu cổ phiếu.

Ngoài nhóm lãnh đạo Vietcap, danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu còn lại ghi nhận ông Trần Minh Chí với 18 triệu cổ phiếu, ông Ngô Quang Trung (cựu thành viên HĐQT BVBank) với 7 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Thanh Tú (Phó Tổng Giám đốc BVBank) với 8,5 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu sẽ kéo dài đến hết ngày 2/11/2026 và toàn bộ số cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.