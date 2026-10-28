BVBank hoàn thành hơn 80% mục tiêu lợi nhuận đề ra

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HOSE: BVB) ghi nhận lợi nhuận trong quý III/2026 có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng, cùng giảm 19% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả lũy kế lại cho thấy những sự tăng trưởng tích cực. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 825 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của BVBank đạt 659 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 89% so với mức 349 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo thông tin được công bố bởi ngân hàng hồi tháng 7/2026, Ban Điều hành BVBank đã nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm từ 700 tỷ đồng hồi tháng 4 lên mức 1.000 tỷ đồng, sau khi ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Như vậy, BVBank chỉ còn cách mục tiêu lợi nhuận đề ra 175 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nguồn thu hiện đang có xu hướng tăng trưởng tích cực trong năm nay, thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đạt 2.614 tỷ đồng, tăng 40% so với mức 1.865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng từ 4.889 tỷ đồng lên 6.661 tỷ đồng, trong khi thu nhập lãi tiền gửi cũng tăng từ 524 tỷ đồng lên 1.583 tỷ đồng.

Ở các mảng kinh doanh khác, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 90 tỷ đồng, tăng gần 20%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi thuần 5,4 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 759 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 143 tỷ đồng, tăng khoảng 22,7%. Thuyết minh cho thấy khoản thu hồi các khoản nợ đã xử lý bằng quỹ dự phòng tăng từ 45 tỷ đồng lên 152 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ chuyển từ lãi thuần 30 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lỗ thuần 11,3 tỷ đồng trong kỳ này. Nguyên nhân thể hiện qua thuyết minh báo cáo tài chính là chi phí hoạt động dịch vụ tăng lên 293 tỷ đồng, trong khi thu nhập dịch vụ chỉ đạt 282 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 22,7%, lên 1.501 tỷ đồng, trong đó chi phí dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC tăng từ 64 tỷ đồng lên 132 tỷ đồng.

Mức tăng của thu nhập lãi thuần và một số khoản thu ngoài lãi đã giúp BVBank duy trì tăng trưởng lợi nhuận lũy kế, dù chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng cùng gia tăng.

Tiền gửi khách hàng tăng mạnh, tổng tài sản vượt ngưỡng 145.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của BVBank đạt 145.222 tỷ đồng, tăng khoảng 9,2% so với thời điểm cuối năm 2025.

Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng đạt 83.879 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5% so với mức 76.601 tỷ đồng cuối năm trước. Theo thuyết minh, dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước đạt 84.947 tỷ đồng, tăng so với 77.579 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tổng tài sản vượt 145.000 tỷ đồng (Ảnh: Tổng hợp)

Xét theo ngành nghề, dư nợ bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 31.450 tỷ đồng, là nhóm có dư nợ lớn nhất trong danh mục cho vay được thuyết minh. Tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản với 26.006 tỷ đồng

Bên cạnh đó, về hoạt động cho vay cá nhân, khoản mục này đạt con số 34.643 tỷ đồng theo phân loại đối tượng khách hàng.

Mặt khác, về nhóm nợ xấu tại cuối quý III/2026, nợ nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 lần lượt ở mức 584 tỷ đồng, 648 tỷ đồng và 1.220 tỷ đồng. Tổng nợ thuộc ba nhóm này vào khoảng 2.452 tỷ đồng, tăng so với khoảng 2.341 tỷ đồng cuối năm 2025. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, tỷ trọng nợ thuộc ba nhóm trên giảm nhẹ từ khoảng 3% xuống 2,9%.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đến từ tiền gửi khách hàng đạt 88.466 tỷ đồng, tăng khoảng 23,9% so với mức 71.414 tỷ đồng cuối năm trước. Theo thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng, tiền gửi của cá nhân tăng từ 61.688 tỷ đồng lên 74.972 tỷ đồng; tiền gửi của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 305 tỷ đồng lên 1.851 tỷ đồng.