Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm, bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh cộng biên độ 3,6%/năm. Lãi suất năm đầu tiên được xác định là 9,5%/năm. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền được ấn định từ ngày 19/11/2026 đến ngày 09/12/2026. Nhà đầu tư được nhận lãi suất thả nổi và nhận thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Nguồn vốn huy động thu được từ đợt chào bán sẽ được BVBank sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và để bổ sung vốn cho vay, đặc biệt cho vay trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trái phiếu được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của BVBank trên toàn quốc.

Nhà đầu tư cá nhân có thể đăng ký mua tối thiểu là 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức có thể tham gia với khối lượng tối thiểu là 1.000 trái phiếu, tương đương 100 triệu đồng mệnh giá.

Bên cạnh sản phẩm trái phiếu, khách hàng có nhu cầu tích lũy cũng có thể lựa chọn Chứng chỉ tiền gửi online BVBank với mức lãi suất lên đến 8,6%/năm, kỳ hạn 6-15 tháng, có thể chuyển nhượng linh hoạt, rút trước hạn hoặc cầm cố online khi có nhu cầu vốn đột xuất.

Về kết quả kinh doanh, tính đến 30/9/2026, BVBank có tổng tài sản đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, gắn liền với định hướng chiến lược tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 118% kế hoạch năm.