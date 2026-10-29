BVBank báo lãi quý III giảm 19% trên nền lợi nhuận kỷ lục cùng kỳ 2025

Vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 đã công bố, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 934 tỷ đồng trên cơ sở tín dụng mở rộng tích cực (+9,4% so với đầu năm).

Ở chiều ngược lại, nguồn thu ngoài lãi giảm tốc, chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động khác giảm 67%, chỉ mang về 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở phía chi phí, cả chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro cùng tăng lần lượt 44% và 42%, lên mức 581 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Với việc chi phí tăng mạnh, đồng thời so sánh với nền lãi cao kỷ lục của cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của BVBank ghi nhận giảm 19%, đạt 278 tỷ đồng.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng năm 2026, BVBank báo lãi trước thuế 825 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (700 tỷ đồng). Đây cũng là mức lợi nhuận lũy kế 9 tháng cao nhất trong nhiều năm của BVBank.

Cho vay kinh doanh BĐS chiếm hơn 30% tổng dư nợ tín dụng

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng tại BVBank đạt 83.878 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng 9,4% so với đầu năm.

Một số lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng 9 tháng bao gồm cho vay bán buôn bán lẻ (+22,6%), cho vay xây dựng (+35%), cho vay kinh doanh BĐS (+12,6%)...

Xét về tỷ trọng, cho vay bán buôn bán lẻ hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng của BVBank với hơn 31.000 tỷ đồng, tương đương 37% tổng dư nợ. Xếp thứ hai là cho vay kinh doanh BĐS với hơn 26.000 tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng dư nợ.

Tại cuối quý II/2026, BVBank nằm trong nhóm nhà băng có tỷ trọng cho vay kinh doanh BĐS cao trong hệ thống.

Về chất lượng tài sản, tại ngày 30/9/2026, tổng số dư nợ xấu của BVBank là hơn 2.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu 2,96%, cải thiện so với mức 3,1% hồi đầu năm nay.

Đáng lưu ý, dư nợ nhóm 2 tại cuối quý III ghi nhận tăng hơn gấp đôi so với đầu năm, lên mức 584 tỷ đồng, hàm ý rủi ro hình thành nợ xấu mới có thể gia tăng trong các quý tiếp theo.

Tính đến 30/9/2026, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BVBank ở mức khoảng 45%, cải thiện nhẹ so với cuối quý II nhưng vẫn nằm trong nhóm các nhà băng có bộ đệm dự phòng thấp nhất hệ thống.