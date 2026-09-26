BV Việt Đức chuyển giao kỹ thuật, người Lào Cai thêm cơ hội điều trị gần nhà

Nằm trong chương trình hợp tác giữa 2 bệnh viện về đánh giá nhu cầu đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2026-2027, đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến đã thực hiện đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại BVĐK số 1 Lào Cai.

PGS.TS.BS Nguyễn Mạnh Khánh (bên trái ảnh) trao đổi chuyên môn với TS.BS Trần Lan Anh, Giám đốc BVĐK số 1 Lào Cai. Ảnh: BVCC.

Trong chuyến công tác, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và hoạt động chuyên môn tại BVĐK số 1 Lào Cai. 2 bên trao đổi về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và các kỹ thuật có thể triển khai phù hợp với điều kiện của bệnh viện.

Các lĩnh vực được đưa vào trao đổi gồm chấn thương chỉnh hình, giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật cột sống và kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong đợt khảo sát lần này các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với ê kíp BVĐK số 1 Lào Cai thực hiện một ca phẫu thuật thị phạm thuộc lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình.

Ca mổ thị phạm tại BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai. Ảnh: BVCC.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ hai bệnh viện trao đổi về chỉ định, quy trình và kỹ thuật mổ, đồng thời thảo luận những vấn đề liên quan đến chăm sóc và điều trị người bệnh. Đây là nội dung thực hành của chương trình chỉ đạo tuyến, gắn với nhu cầu chuyên môn thực tế tại bệnh viện.

Bên cạnh ca phẫu thuật thị phạm, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ thực hiện kỹ thuật gây tê mạc chậu dưới hướng dẫn của siêu âm. Các bác sĩ của 2 bệnh viện đã cũng hội chẩn và hỗ trợ phẫu thuật 4 ca bệnh.

Cùng với hoạt động tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức hội thảo "Kháng sinh trong hồi sức ngoại khoa". Nội dung tập trung vào sử dụng kháng sinh cho người bệnh hồi sức nặng, quản lý và sử dụng kháng sinh trong điều trị, đặc biệt là nhiễm trùng do Pseudomonas aeruginosa đa kháng, khó điều trị.

Việc trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong những tình huống chuyên môn cụ thể giúp cán bộ y tế BVĐK số 1 Lào Cai có thêm cơ hội cập nhật kiến thức và kỹ thuật, đồng thời trao đổi những vấn đề đang đặt ra trong thực tế điều trị.

Sau khảo sát và trao đổi, 2 bệnh viện thống nhất các nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai. Đây là cơ sở để tiếp tục triển khai đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp chuyên môn trong giai đoạn tới.

Theo TS.BS Trần Lan Anh, Giám đốc BVĐK số 1 Lào Cai tăng cường đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên là một trong những nội dung của kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện năm 2026. Thông qua các chương trình đào tạo, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ trực tiếp, bệnh viện có điều kiện củng cố chuyên môn, phát triển những kỹ thuật phù hợp với nguồn lực hiện có và nâng cao khả năng điều trị người bệnh ngay tại địa phương.