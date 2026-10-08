BV Nhi đồng 1 phản hồi việc bác sĩ từ chối khám cho bệnh nhi sốt cao

Liên quan phản ánh của một phụ huynh về việc bác sĩ nữ thuộc Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) từ chối khám cho bệnh nhi có biểu hiện sốt cao, lờ đờ, nôn ói, không thể ngồi vững vào sáng 5/10, chiều 8/10, đại diện bệnh viện đã thông tin về vụ việc.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, bệnh viện đã rà soát quá trình thăm khám, làm việc với bác sĩ và các nhân viên liên quan, đồng thời liên hệ gia đình để xác minh sự việc.

Kết quả xác minh cho thấy, khi đến bệnh viện, trẻ được tiếp nhận, sàng lọc để xác định tình trạng cần chuyển đến phòng cấp cứu hay phòng khám phù hợp. Sau khi ghi nhận trẻ bị sốt, nhân viên y tế đã xử trí hạ sốt trước khi chuyển trẻ đến khu khám chuyên khoa.

Theo tường trình của bác sĩ, thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận bệnh nhi theo thứ tự, đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước đó. Do trẻ mệt và khu vực chờ bên ngoài đông người, gia đình đưa trẻ vào phòng ngồi chờ.

Bác sĩ sau đó yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để đảm bảo không gian thăm khám cho các bệnh nhi trong phòng. Thời điểm này còn khoảng 3-4 trẻ chờ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm. Do lượng bệnh nhân đông, bác sĩ chưa giải thích đầy đủ để gia đình hiểu, thông cảm và hợp tác với đề nghị trên.

Khi đến lượt, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám. Đây là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn trong thăm khám và kê đơn. Tuy nhiên, cách giao tiếp của bác sĩ thời điểm đó khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp, dẫn đến cuộc trao đổi có xu hướng căng thẳng.

Theo giải trình của bác sĩ, do lo ngại việc tiếp tục tranh luận sẽ làm chậm quá trình thăm khám của trẻ và ảnh hưởng đến các bệnh nhi khác đang chờ, bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành, đề nghị một đồng nghiệp khác khám ngay cho trẻ.

Bộ phận điều hành sau đó đưa bệnh nhi đến bác sĩ khác để thăm khám, đồng thời bố trí nhân sự hỗ trợ gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Hồ sơ của bệnh viện ghi nhận trẻ sau đó được khám, thực hiện xét nghiệm và kê đơn.

Trước khi bệnh nhi ra về, bộ phận điều hành Khu Khám bệnh đã xin lỗi gia đình, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo bệnh viện xem xét.

Bệnh viện sau đó tiếp tục làm việc với bác sĩ, nhân viên điều hành khu khám bệnh và những người hỗ trợ bệnh nhi trong quá trình xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhận thuốc; đồng thời liên hệ hỏi thăm tình hình sức khỏe của trẻ và mời người nhà đến làm việc.

Sáng 8/10, đại diện bệnh viện và gia đình đã có buổi trao đổi về sự việc.

"Bệnh viện rất lấy làm tiếc về việc bác sĩ đã có thái độ giao tiếp chưa phù hợp và chưa giải đáp thắc mắc, cũng như chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà bệnh nhi ngay thời điểm đó", đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết.

Lãnh đạo khoa cũng gửi lời xin lỗi gia đình về thái độ chưa phù hợp của bác sĩ. Khoa đã tổ chức họp, yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Bệnh viện cho biết, trong giai đoạn cao điểm hiện nay, đơn vị đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm nhằm giảm thời gian chờ; đồng thời nhắc nhở nhân viên chú trọng giao tiếp, hỗ trợ người bệnh.

"Chúng tôi thấu hiểu sự lo lắng của gia đình khi trẻ đang không khỏe và rất tiếc vì việc giao tiếp giữa bác sĩ và thân nhân bệnh nhi tại phòng khám đã mang đến trải nghiệm chưa như mong đợi. Mỗi kiến nghị, phản ánh của thân nhân bệnh nhi là thông tin quý giá để bệnh viện có phương án cải tiến, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ", đại diện bệnh viện chia sẻ.