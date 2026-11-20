Theo công bố thông tin ngày 19/11/2026, BV Land cho biết đã nhận được Quyết định số 18870/QĐ-HAN-KTr3-XPHC ngày 18/11/2026 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, cơ quan thuế xác định BV Land có hai hành vi vi phạm. Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp kê khai khấu trừ thuế GTGT mua vào từ hóa đơn của người nộp thuế (NNT) không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo. Đồng thời, doanh nghiệp kê khai sai các chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm thuế phải nộp của kỳ trước, dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp.

BVL bị phạt và truy thu hơn 380 triệu đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), BV Land hạch toán chi phí mua hàng hóa, dịch vụ từ các đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trước thời điểm cơ quan thuế thông báo ngừng hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hạch toán chi phí truyền thông không thuộc chi phí của công ty và chi phí ủng hộ không đúng đối tượng, dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp.

Với các vi phạm trên, BV Land bị phạt 53,7 triệu đồng, tương ứng 20% số thuế khai thiếu theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải nộp bổ sung 44,1 triệu đồng tiền thuế GTGT và 213,2 triệu đồng tiền thuế TNDN. Trong đó, số thuế TNDN tăng thêm qua kiểm tra gồm 93,3 triệu đồng của năm 2022, 62,5 triệu đồng của năm 2024 và 57,4 triệu đồng của năm 2025. Riêng năm 2023, số thuế TNDN tăng thêm là 2 triệu đồng; năm 2025 có khoản giảm trừ 4 triệu đồng theo kết quả kiểm tra.

Ngoài các khoản trên, BV Land phải nộp 75,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, gồm 52,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN và 23 triệu đồng tiền chậm nộp thuế GTGT.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà BV Land phải nộp là 386,5 triệu đồng.

Doanh thu 9 tháng giảm mạnh

Trong quý III/2026, doanh thu thuần của BV Land đạt 135,95 tỷ đồng, giảm 32,8% so với mức 202,22 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán ở mức 107,98 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 51,9%, còn 27,98 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng thu hẹp từ 28,7% xuống 20,6.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,08 tỷ đồng. Chi phí tài chính được ghi nhận ở mức 7,66 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên 5,06 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 9,09 tỷ đồng xuống 6,27 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 20,96 tỷ đồng, giảm 60% so với mức 52,41 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế được ghi nhận ở mức 4,68 tỷ đồng, giảm 88,7% so với 41,49 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của BV Land đạt 365,12 tỷ đồng, giảm 70,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của BV Land đạt 85,16 tỷ đồng, giảm 79,5% so với mức 416,41 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 68,09 tỷ đồng, cũng giảm 79,5% so với cùng kỳ.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đạt 578 đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 2.764 đồng/cổ phiếu của cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho tăng 55%, chiếm gần 38% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.283,63 tỷ đồng, tăng 29% so với thời điểm đầu năm, tương ứng tăng thêm 738,09 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 2.132,01 tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng tài sản và tăng 26,2% so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 55,4%, từ 793,62 tỷ đồng lên 1.233,43 tỷ đồng, tương đương 37,6% tổng tài sản.

Một khoản mục khác ghi nhận biến động đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 62,9%, từ 168,37 tỷ đồng lên 274,35 tỷ đồng. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 91,73 tỷ đồng lên 237,48 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 42,5%, từ 206,97 tỷ đồng xuống còn 119 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 15,7%, còn 338,99 tỷ đồng. Riêng tiền gửi có kỳ hạn thuộc khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 307,2 tỷ đồng xuống 254,29 tỷ đồng.

Đối với tài sản dài hạn, giá trị ghi nhận tại ngày 30/9/2026 đạt 1.151,62 tỷ đồng, tăng 34,4% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 948,17 tỷ đồng, tăng 49,3% và chiếm 28,9% tổng tài sản.

Phần lớn khoản mục này là đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, với giá trị 936,03 tỷ đồng, tăng từ 622,83 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong khi đó, bất động sản đầu tư giảm 8,6%, còn 191,02 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng hơn 70%, dư nợ vay vượt 708 tỷ đồng

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BV Land tại ngày 30/9/2026 đạt 1.629,89 tỷ đồng, tăng 70,4% so với đầu năm và chiếm 49,6% tổng nguồn vốn.

Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 202,1 tỷ đồng lên 599,58 tỷ đồng, tương ứng tăng 196,7% và chiếm 18,3% tổng nguồn vốn.

Riêng khoản người mua trả tiền trước đối với dự án Diamond Hill Bắc Giang đạt 527,57 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III/2026, tăng mạnh so với mức 139,73 tỷ đồng đầu năm.

Bên cạnh đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính của BV Land cũng tăng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 708,66 tỷ đồng, tăng 64,8% so với mức 429,96 tỷ đồng đầu năm.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 101,5%, từ 87,61 tỷ đồng lên 176,51 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 55,4%, từ 342,35 tỷ đồng lên 532,15 tỷ đồng.

Ở chiều vốn chủ sở hữu, BV Land ghi nhận 1.653,74 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng 4,1% so với đầu năm và chiếm 50,4% tổng nguồn vốn.

Đáng chú ý, vốn góp của chủ sở hữu tăng 20%, từ 894,11 tỷ đồng lên 1.072,93 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 28,4%, còn 296,27 tỷ đồng.

Dòng tiền và nguồn lực tập trung tại loạt dự án bất động sản

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 cho thấy BV Land đang phân bổ nguồn lực vào nhiều dự án bất động sản thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp, công ty con và các đơn vị liên kết.

Một trong những dự án nổi bật là Diamond Hill Bắc Giang, tổ hợp hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và căn hộ chung cư cao cấp kết hợp shophouse tại TP. Bắc Giang.

Tại ngày 30/9/2026, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn liên quan đến dự án này đạt 527,57 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Một số sản phẩm shophouse thuộc dự án cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tại Thái Nguyên, BV Land tham gia phát triển dự án Diamond Hill Thái Nguyên, tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp căn hộ chung cư cao cấp tại phường Hoàng Văn Thụ. Dự án được triển khai thông qua hợp tác đầu tư giữa BV Land, BV Invest, TG Capital và BV Asset, với tổng vốn đầu tư dự kiến theo thỏa thuận khoảng 1.411 tỷ đồng.

Để tài trợ chi phí xây dựng dự án, BV Land phát sinh khoản vay dài hạn tại BIDV với hạn mức 600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tham gia phát triển Khu đô thị mới Nam Thái và dự án nhà ở xã hội Nam Thái tại TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thông qua công ty thành viên Areca Việt Nam. Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị này được cấp hạn mức tín dụng tài trợ xây dựng 470 tỷ đồng.

Tại Phú Thọ, BV Land hợp tác với Tập đoàn Bách Việt và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama phát triển dự án BV Bavella Thanh Ba, thuộc địa bàn thị trấn Thanh Ba và xã Đồng Xuân.

Ở Bắc Giang, doanh nghiệp tham gia liên danh phát triển Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì với quy mô khoảng 12,3 ha. Ngoài ra, dự án Bách Việt Lake Garden tại phường Dĩnh Kế được quản lý và vận hành thông qua các công ty con, gồm Areca Việt Nam và Công ty CP Phát triển Hạ tầng TMG.

Thông qua hệ thống công ty liên kết, BV Land cũng tham gia phát triển các dự án bất động sản tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trong đó, doanh nghiệp sở hữu 31,15% lợi ích tại Công ty CP BV Bavella; 38,54% lợi ích tại Công ty CP Tập đoàn Hưng Dũng và 44,42% lợi ích tại Công ty CP Đầu tư Tây Bắc Bắc Ninh.

Tại 30/9, BVL có vốn điều lệ đạt 1.073 tỷ đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt là cổ đông lớn nhất chi phối 63,37% vốn điều lệ của BVL. Bên cạnh đó là CTCP BV Asset (nắm 10,83%) và CTCP TG Capital (nắm 4,98%) cũng là các đơn vị thuộc hệ sinh thái liên quan. Tổng tỷ lệ sở hữu của 3 cổ đông lớn này đạt 79,18%.