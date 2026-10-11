BV Bạch Mai ở Ninh Bình 'hút' cả người bệnh Hà Nội, công suất giường vượt 100%

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26/6 đến 26/9, cơ sở Ninh Bình thực hiện 151.518 lượt khám ngoại trú, tiếp nhận 12.869 lượt cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 lượt người bệnh, với tổng cộng 97.394 ngày điều trị. Trong số này, 16.373 lượt điều trị nội trú sử dụng bảo hiểm y tế, còn 1.055 lượt sử dụng dịch vụ.

Đáng chú ý, người bệnh đến khám và điều trị không chỉ đến từ Ninh Bình và lân cận. Thống kê của bệnh viện ghi nhận 104.279 lượt người bệnh từ Ninh Bình, 12.113 lượt từ Hưng Yên, 7.686 lượt từ Thanh Hóa, 5.022 lượt từ Hà Nội và 3.202 lượt từ Phú Thọ.

Người dân đến khám tại bệnh viện.

Theo ông Cơ, lượng người bệnh từ nhiều địa phương cho thấy cơ sở Ninh Bình đang dần trở thành điểm đến khám, chữa bệnh của khu vực. Thay vì phải đến Hà Nội, nhiều người có thể thực hiện các khâu từ khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến phẫu thuật, can thiệp và điều trị ngay tại đây.

Trong 3 tháng, bệnh viện thực hiện 4.768 ca phẫu thuật, 32.532 lượt thủ thuật và hàng trăm nghìn lượt chẩn đoán hình ảnh. Cụ thể, cơ sở ghi nhận 152.494 lượt siêu âm, 70.282 lượt chụp X-quang, 25.374 lượt chụp CT, 9.361 lượt chụp cộng hưởng từ và 17.809 lượt nội soi.

Khối lượng xét nghiệm cũng ở mức lớn, với 220.144 lượt xét nghiệm huyết học, hơn 1,09 triệu lượt xét nghiệm hóa sinh và 79.831 lượt xét nghiệm vi sinh. Hoạt động truyền máu, cung ứng và cấp phát chế phẩm máu được tổ chức để đáp ứng nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật và điều trị.

Bệnh viện hiện vận hành theo mô hình đa khoa quy mô lớn, gồm 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám và 1.029 giường bệnh. Hơn 1.300 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, cơ sở Ninh Bình triển khai các kỹ thuật chuyên sâu vốn gắn với năng lực của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) và nhiều kỹ thuật tim mạch phức tạp.

Một số người bệnh trong tình trạng nguy kịch cũng được cấp cứu thành công. Trong đó có trường hợp vỡ tim cần xử trí khẩn cấp, được phối hợp hồi sức và phẫu thuật, qua đó giành lại sự sống cho người bệnh.

Với những bệnh lý như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay chấn thương nặng, thời gian tiếp cận điều trị có thể quyết định khả năng sống sót và mức độ hồi phục. Việc triển khai kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương giúp giảm thời gian chờ chuyển viện, hạn chế rủi ro trên đường di chuyển và tăng cơ hội can thiệp trong thời gian vàng.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cho rằng năng lực xử trí những ca bệnh nặng, phức tạp tại chỗ là một trong những giá trị quan trọng của cơ sở Ninh Bình. Khi người bệnh nhập viện, nhiều chuyên khoa có thể phối hợp ngay từ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến can thiệp, gây mê hồi sức và phẫu thuật. Việc tổ chức các khâu trong cùng một hệ thống giúp quá trình xử trí nhanh chóng, hạn chế gián đoạn trong điều trị.

Để duy trì năng lực chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục luân phiên chuyên gia, bác sĩ có kinh nghiệm giữa hai cơ sở, đồng thời tăng cường hội chẩn và phối hợp điều trị.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Lượng người bệnh tăng nhanh cũng đặt ra áp lực về giường bệnh, nhân lực và trang thiết bị. Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, công suất sử dụng giường bệnh tại cơ sở Ninh Bình vượt 100%. Cùng với số lượng bệnh nhân lớn, nhiều trường hợp cấp cứu nặng, đa chấn thương và bệnh lý phức tạp cho thấy nhu cầu thực tế cao hơn dự tính ban đầu.

Trong bối cảnh đó, mở rộng quy mô không chỉ là tăng số giường bệnh. Bệnh viện cần bổ sung đồng bộ nhân lực, thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu điều trị mà vẫn bảo đảm an toàn người bệnh.

Thời gian tới, cơ sở Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế. Bệnh viện cũng hướng tới hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực, qua đó nâng cao năng lực khám, chữa bệnh của hệ thống y tế địa phương.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu không chỉ là phát triển một cơ sở khám, chữa bệnh quy mô lớn tại Ninh Bình, mà còn giúp người dân trong khu vực tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống, giảm gánh nặng đi lại và từng bước hạn chế tình trạng dồn người bệnh lên tuyến trung ương.