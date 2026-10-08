BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: Công suất giường 112%, cứu nhiều ca hiểm nghèo

Suốt một năm qua, những cơn đau thắt ngực cùng nhịp tim đập nhanh liên hồi luôn là nỗi ám ảnh với cô bé 15 tuổi (phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng). Thăm khám tại địa phương, các bác sĩ chẩn đoán em mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) - loại dị tật bẩm sinh liên quan đến đường dẫn truyền xung điện bất thường trong tim, nguy cơ gây đột tử cao.

Thời gian gần đây, các triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực xuất hiện ngày càng dồn dập. Khi đưa con đến cơ sở y tế tại Đà Nẵng, các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch kết luận bệnh nhi có chỉ định triệt đốt đường dẫn truyền bất thường bằng sóng cao tần. Tuy nhiên, nhận thấy đây là ca bệnh phức tạp với nguy cơ biến chứng nhịp chậm (blốc nhĩ thất) rất cao, các bác sĩ đã giới thiệu gia đình chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Vượt quãng đường hơn 700 km, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ can thiệp nhịp đã thực hiện thủ thuật. Sau hơn một giờ tập trung cao độ, hội chứng WPW nguy hiểm được triệt đốt thành công, giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý cho gia đình bệnh nhi.

Tập thể nhân viên y tế chúc mừng bệnh nhân trong ngày được xuất viện.

Đối với những ca bệnh nặng, khoảng cách không được đo bằng km mà được tính bằng từng phút giây giành giật lại sự sống từ tay tử thần. Câu chuyện cấp cứu xuyên đêm cho người bệnh nam 83 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng dưới động mạch thận là minh chứng rõ nét.

Cụ ông nhập viện trong tình trạng vỡ phình động mạch chủ - cấp cứu mạch máu cực kỳ nguy kịch. Theo các bác sĩ, với trường hợp vỡ phình động mạch chủ, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tình trạng mất máu và suy tuần hoàn có thể diễn biến nhanh chóng, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, đồng thời khẩn trương hội chẩn và thống nhất phương án tối ưu là đặt stent graft động mạch chủ. Phương pháp này giúp xử trí tổn thương phình vỡ, kiểm soát tình trạng chảy máu và duy trì tưới máu cho các cơ quan quan trọng.

Ngay trong đêm, các ê-kíp được huy động khẩn trương chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc men cùng các phương án hồi sức để cuộc can thiệp được triển khai trong thời gian sớm nhất. Cuộc chạy đua với thời gian diễn ra căng thẳng và tập trung cao độ. Sau quá trình can thiệp khẩn cấp, ca đặt stent graft động mạch chủ đã hoàn tất thành công vào khoảng 2h sáng.

Công suất giường bệnh đạt 112%

Những câu chuyện hồi sinh ngoạn mục ấy là mảnh ghép nhỏ trong bức tranh vận hành đầy ấn tượng của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sau 3 tháng đi vào hoạt động (từ 26/6 đến 26/9/2026), bộ máy vận hành tại cơ sở Ninh Bình nhanh chóng đi vào ổn định và tạo dựng được niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân. Chỉ sau đúng một tuần mở cửa, khu điều trị nội trú đã lấp đầy bệnh nhân. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp từ 2.000 đến 2.500 lượt người dân đến khám ngoại trú, thu hút không chỉ bà con trong tỉnh mà cả cư dân các địa phương lân cận.

Trong 3 tháng đầu tiên, bệnh viện tiếp nhận 151.518 lượt khám ngoại trú, 12.869 lượt khám cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 lượt người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh thực tế chạm ngưỡng khoảng 112%. Cùng với đó, các phòng mổ và phòng thủ thuật luôn sáng đèn với 4.768 ca phẫu thuật, 32.532 lượt thủ thuật được thực hiện an toàn, bên cạnh khối lượng khổng lồ các lượt chẩn đoán hình ảnh, nội soi và xét nghiệm.

Công suất sử dụng giường bệnh thực tế tại BV Bạch Mai Ninh Bình chạm ngưỡng khoảng 112%.

Để vận hành trơn tru khối lượng công việc đồ sộ đó, bệnh viện tổ chức bộ khung chính quy gồm 37 khoa, đơn vị chuyên môn và 76 phòng khám. Nguồn lực y tế được huy động tối đa với 1.029 giường bệnh thực kê cùng lực lượng 1.302 cán bộ, nhân viên y tế túc trực thường xuyên - trong đó 323 bác sĩ giỏi chuyên môn và 657 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y lành nghề.

Giám đốc Bệnh viện khẳng định định hướng xuyên suốt của Bạch Mai là “hai cơ sở, một chất lượng”. Những kỹ thuật mũi nhọn hàng đầu vốn chỉ có tại Hà Nội như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, hay thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) được triển khai thường quy tại Ninh Bình. Nhiều ca bệnh đe dọa tính mạng như mổ cấp cứu vỡ tim do tai nạn hay can thiệp đột quỵ trong “khung giờ vàng” đều được xử trí thành công ngay tại chỗ.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận điều trị của người dân. Đây là yếu tố quyết định đối với nhiều trường hợp cấp cứu cần can thiệp trong “thời gian vàng”.

Đưa robot vào phẫu thuật và chuẩn bị cho kỹ thuật ghép tạng

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết bệnh viện sẽ từng bước đưa vào các giải pháp tự động hóa như robot chia thuốc tại nhà thuốc, kế hoạch đầu tư robot phẫu thuật để giảm thiểu biến chứng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xin Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật ghép tạng tại cơ sở Ninh Bình.

Bệnh viện sẽ từng bước đưa vào các giải pháp tự động hóa.

Cùng với khám chữa bệnh, bệnh viện đang chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo y dược chất lượng cao, tạo môi trường thực hành chuyên sâu cho các bậc đại học và sau đại học. Từ đó sẵn sàng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế xã, phường, góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở tại địa phương.

Sự ra đời và vận hành hiệu quả của cơ sở Ninh Bình không chỉ giúp giảm tải rõ rệt cho cơ sở chính tại Hà Nội mà còn rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận điều trị của người dân khu vực Nam Sông Hồng và các tỉnh miền Trung, mở ra thêm một trung tâm chuyên môn y tế chất lượng cao cho cả nước.