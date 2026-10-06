BV 108 'bắt tay' bệnh viện Đức, tiến tới tiếp nhận kỹ thuật chỉnh hình tiên tiến

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa có buổi làm việc với Bệnh viện DIAKOVERE Annastift và Trung tâm Công nghệ Y sinh và Nghiên cứu Cấy ghép NIFE tại Thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức). Hai bệnh viện ký biên bản ghi nhớ (MOU), đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác lâu dài trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện DIAKOVERE Annastift được thành lập từ năm 1892, ban đầu tập trung điều trị cho trẻ em khuyết tật. Trải qua hơn 130 năm phát triển, bệnh viện trở thành một trong những cơ sở chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình của Đức, đồng thời có mối quan hệ đào tạo, nghiên cứu chặt chẽ với Trường Y Hannover (MHH).

Nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia của DIAKOVERE Annastift từng giữ vị trí Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Đức (DGOU), cho thấy thế mạnh của bệnh viện trong lĩnh vực này.

Đoàn công tác Bệnh viện TWQĐ 108 thăm quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện 108 đề xuất ba hướng hợp tác chính gồm hỗ trợ chuyên môn lâm sàng thông qua hội chẩn trực tuyến định kỳ và hội chẩn chuyên ngành đối với các ca bệnh khó, phức tạp; đào tạo bác sĩ, nghiên cứu sinh và đào tạo y khoa liên tục; phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng và công bố quốc tế.

DIAKOVERE Annastift đánh giá mô hình hợp tác theo từng giai đoạn, từng nhóm mục tiêu là khả thi. Giáo sư Henning Windhagen đề xuất hai bên sớm xây dựng lộ trình cụ thể, xác định các dự án ưu tiên, phân công đầu mối chuyên trách và duy trì hoạt động hội chẩn trực tuyến định kỳ.

Hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện để các bác sĩ Bệnh viện 108 có cơ hội tham gia sâu hơn vào hoạt động chuyên môn, qua đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại.

Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định hợp tác quốc tế là một định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn.

Giám đốc Bệnh viện 108 bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm, tiếp nhận các kỹ thuật tiên tiến từ đối tác Đức, đồng thời mời các chuyên gia của DIAKOVERE Annastift tham gia với vai trò giáo sư thỉnh giảng và thành viên Hội đồng khoa học của Bệnh viện 108, qua đó tăng cường sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia quốc tế vào hoạt động chuyên môn và nghiên cứu.

Bệnh viện 108 cũng mời Giáo sư Henning Windhagen sang Việt Nam và tham dự Hội nghị khoa học thường niên của bệnh viện dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Bệnh viện 108 tham quan các cơ sở nghiên cứu về cơ sinh học, vật liệu cấy ghép tại DIAKOVERE Annastift và NIFE. Đoàn tìm hiểu hệ thống phân tích dáng đi với 12 camera và cảm biến lực, thiết bị thử nghiệm khớp háng nhân tạo dưới tải trọng cao và robot mô phỏng chuyển động khớp vai, khớp gối.

Các chuyên gia Đức cũng giới thiệu kỹ thuật chỉnh trục, kéo dài chi có hỗ trợ máy tính, siêu âm Graf phát hiện sớm loạn sản khớp háng ở trẻ và phẫu thuật bàn chân, cổ chân ít xâm lấn kết hợp công nghệ in 3D. Tại NIFE, đoàn tìm hiểu khoảng 20 dự án về vật liệu sinh học, tái tạo mô và công nghệ cấy ghép.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện DIAKOVERE Annastift là dấu mốc quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với một trong những trung tâm Chỉnh hình uy tín hàng đầu của CHLB Đức, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực này tại Việt Nam.