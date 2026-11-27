Nhân viên bưu điện trực hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Ảnh: Vietnam Post

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), hơn 1.400 nhân viên sẽ là các điều tra viên trực tiếp đến các hộ gia đình để phát và thu phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2026.

Cuộc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) là hoạt động khảo sát do Bộ Nội vụ triển khai nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ và thúc đẩy cải cách hành chính công. Từ năm 2017, quy trình khảo sát được phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam và chính quyền địa phương, bảo đảm tính độc lập, bảo mật. Năm 2026, cuộc điều tra sẽ được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, trên quy mô 36.000 người dân thuộc hơn 1.400 thôn, tổ dân phố vào đầu tháng 12 với thời gian khoảng 5 ngày.

Theo quy định, nhân viên Vietnam Post đảm nhận việc phát và thu phiếu tại các hộ gia đình có tên trong danh sách mẫu do Bộ Nội vụ cung cấp.

Bưu điện Việt Nam đã có nhiều năm tham gia cung cấp dịch vụ hành chính công. Từ năm 2018, Tổng công ty triển khai hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ; từ năm 2021, từng bước bố trí nhân viên tham gia hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa theo cơ chế được cấp có thẩm quyền giao.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Vietnam Post đã bố trí khoảng 8.000 cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã; đồng thời tổ chức luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tính riêng giai đoạn 2020-2025, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận và chuyển trả 156,3 triệu lượt hồ sơ an toàn, bảo mật, đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.