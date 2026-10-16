Bưu điện tỉnh Khánh Hòa ra mắt mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”

Sáng 16-10, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Doanh nghiệp không ma túy”. Tham dự chương trình có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa, công an địa phương, cùng lãnh đạo, cán bộ và người lao động Bưu điện tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi lễ, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã thông qua kết quả khảo sát phục vụ xây dựng mô hình; công bố các quyết định thành lập và tổ chức hoạt động; ra mắt Ban Chỉ đạo cùng các tổ xung kích; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ tại doanh nghiệp, thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động tham mưu, phối hợp và hướng dẫn Bưu điện tỉnh rà soát tình hình, xây dựng nội dung và triển khai mô hình phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, quy mô lao động, cũng như yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị. Việc thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ xung kích nhằm tạo lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện, thường xuyên nắm tình hình, phát hiện sớm những nguy cơ phát sinh và chủ động phối hợp với lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng để kịp thời đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý. Mục tiêu trọng tâm là phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để ma túy có điều kiện xâm nhập môi trường doanh nghiệp, qua đó bảo vệ người lao động, bảo đảm an toàn sản xuất, uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của ngành Bưu điện.

Mô hình “Doanh nghiệp không ma túy” được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người lao động và củng cố hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy trong doanh nghiệp.