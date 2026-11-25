Phối cảnh đoàn tàu đường sắt tốc độ cao - ảnh minh họa. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đường sắt)

Dự án đã được Quốc hội cho áp dụng một số cơ chế đặc thù đặc biệt để triển khai việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Xây dựng, dự án có quy mô, phạm vi giải phóng mặt bằng rất lớn, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 2.500ha, trải dài qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố. Đến nay, tổng diện tích các địa phương đã thu hồi hơn 515ha (đạt hơn 20%) và bàn giao hơn 130ha (gần 5,2%), chủ yếu là đất nông nghiệp và đất công.

Trong đó, tỉnh Hưng Yên thu hồi 92,4 trên tổng số 93,29ha (đạt hơn 99%), bàn giao 89,4ha (đạt gần 96%); thành phố Hải Phòng thu hồi gần 374,4 trên tổng số hơn 446ha (đạt gần 84%), bàn giao 16,36ha (đạt 3,67%); Lào Cai thu hồi gần 30,5 trên tổng số gần 978,5ha (đạt 3,11%), bàn giao 7,45ha (đạt 0,76%), Phú Thọ thu hồi và bàn giao 6,25 trên tổng số hơn 657ha (đạt 0,95%), thành phố Bắc Ninh thu hồi và bàn giao 4,1 trên tổng số 63,55ha (đạt 6,45%) và thành phố Hà Nội thu hồi và bàn giao 7,44 trên tổng số hơn 291ha (đạt 2,56%).

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao, đáp ứng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, phấn đấu bảo đảm các mốc tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư và đất công trình công cộng trước ngày 31/12/2026; hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở, các khu tái định cư và phần diện tích còn lại và di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/6/2027.

Đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các địa phương triển khai giải phóng mặt bằng dự án, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thực hiện và bàn giao mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 cho giải phóng mặt bằng dự án còn thấp (mới giải ngân gần 2.000 trên tổng số 13.847 tỷ đồng, đạt 14,43%), số còn lại không giải ngân hết khoảng 7.883 tỷ đồng.

Việc hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, do vậy Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung quyết liệt giải ngân tối đa số vốn đã được giao.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục lựa chọn tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; chỉ đạo tư vấn ưu tiên xác định phạm vi chiếm dụng đất các hạng mục công trình còn lại của dự án (đường ngang, đường hoàn trả, bãi đổ thải, mỏ vật liệu...) để cắm mốc, bàn giao sớm cho địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu bãi đổ thải và mỏ vật liệu xây dựng khi triển khai thi công dự án.

Bản đồ tổng hướng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đường sắt)

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc xác định quy mô, tổng mức đầu tư các khu tái định cư phải bảo đảm phù hợp nhu cầu tái định cư thực tế của dự án, tránh đầu tư quy mô quá lớn hoặc kéo dài tuyến đường giao thông không cần thiết làm tăng chi phí, dẫn đến giá đất tại nơi tái định cư cao, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Liên quan kiến nghị của một số hộ dân phường Bồ Đề về phương án bố trí ga Gia Lâm, Bộ Xây dựng nêu quan điểm: Ga Gia Lâm được xác định là ga trung tâm kết nối hành khách các tuyến đường sắt quốc gia (tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Đồng Đăng, Hà Nội-Hải Phòng) và tuyến đường sắt đô thị số 1 (Yên Viên-Ngọc Hồi). Quá trình nghiên cứu, bố trí mặt bằng ga Gia Lâm và các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan của đơn vị chức năng đã bảo đảm nguyên tắc tối ưu hiệu quả khoảng cách giữa các ga, tính kết nối giữa các tuyến đường sắt và phát triển theo định hướng TOD tại khu vực nhà ga.

Bộ đã có nhiều văn bản chuyển nội dung kiến nghị của một số hộ dân về phương án bố trí ga Gia Lâm để xử lý theo thẩm quyền; yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương trả lời các hộ dân theo nhiệm vụ được giao, nếu có các nội dung vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng để giải quyết theo đúng quy định.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng có quy mô, phạm vi giải phóng mặt bằng rất lớn, trải dài qua nhiều địa phương, được áp dụng cơ chế đặc thù đặc biệt triển khai song song nhiều công việc để bảo đảm tiến độ.

Để tránh việc tái lấn chiếm đối với phần mặt bằng đã được các địa phương bàn giao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt bảo vệ phần mặt bằng đã bàn giao.

Trong trường hợp phát hiện tình trạng tái lấn chiếm, Ban Quản lý dự án Đường sắt thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, kịp thời báo cáo, làm việc để xử lý triệt để.