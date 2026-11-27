​Tại buổi làm việc, ông Trịnh Ngọc Chung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua.

Theo báo cáo, từ những kết quả tích cực của Dự án 6 giai đoạn 2021–2025, Bộ VHTTDL đang dồn lực rà soát nguồn lực, kiến nghị phương án chuyển tiếp và đề xuất nhiệm vụ năm 2027 nhằm bảo tồn di sản gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chủ trì buổi làm việc

​Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL được giao chủ trì hướng dẫn, triển khai Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Bộ VHTTDL đã phân công 19 cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 6 và Dự án 10, trong đó Vụ Văn hóa dân tộc giữ vai trò đầu mối tham mưu, hướng dẫn, tổng hợp và phối hợp.

Giai đoạn 2021–2025, tổng vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Dự án 6 là 3.160 tỉ đồng, gồm 1.806 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 1.354 tỉ đồng vốn sự nghiệp.

Riêng Bộ VHTTDL được giao 266,973 tỉ đồng, gồm 40,108 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 226,865 tỉ đồng vốn sự nghiệp.

Buổi làm việc có sự tham dự của các đơn vị trong Bộ VHTTDL

​Nhìn lại chặng đường 2021–2025, nhiều dấu ấn đáng ghi nhận đã hình thành cả ở cấp trung ương lẫn địa phương.

Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đã bảo tồn hơn 20 lễ hội truyền thống, xây dựng hơn 50 mô hình bảo tồn văn hóa gồm 6 mô hình trải nghiệm, 15 mô hình bảo tồn văn hóa phi vật thể, 16 mô hình đời sống văn hóa cơ sở và 15 mô hình kết nối di sản với du lịch.

Bên cạnh đó là 8 chương trình khôi phục bản sắc văn hóa các dân tộc có số dân rất ít, hơn 30 chương trình nghiên cứu, phục hồi di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, hơn 10 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với quy mô 60 đến 80 học viên mỗi lớp, hỗ trợ trang thiết bị cho 31 nhà văn hóa khu thể thao thôn tại 6 tỉnh, xây dựng 150 tủ sách cộng đồng tại 16 tỉnh, tổ chức trên 40 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và 13 ngày hội, liên hoan văn hóa nghệ thuật truyền thống quy mô khu vực và toàn quốc.

Ở địa phương, 69 điểm đến du lịch được cải tạo, nâng cấp, 48 làng, bản văn hóa truyền thống được hỗ trợ bảo tồn, trên 30 di tích được tu bổ, tôn tạo, 3.220 nhà văn hóa khu thể thao thôn, bản được xây dựng mới hoặc cải tạo, hơn 130 lễ hội truyền thống được phục dựng, 695 câu lạc bộ văn hóa dân gian và 5.760 đội văn nghệ truyền thống được hỗ trợ cùng trên 350 lớp tập huấn với trên 16.350 lượt người tham gia.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đề xuất nhiệm vụ năm 2027

Đáng chú ý, tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 93,8% và thôn có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên đạt 66,1%, vượt mục tiêu tương ứng 80% và 50% theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Đến ngày 31.3.2026, Bộ đã giải ngân 170,048 tỉ đồng trên tổng số 266,973 tỉ đồng được giao, với tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp của Bộ đạt khoảng 74% kế hoạch, còn tại địa phương vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 72% và vốn sự nghiệp đạt khoảng 75%.

​Tuy nhiên, quá trình triển khai bộc lộ không ít khó khăn, vướng mắc khiến nhiều phần kinh phí phải kéo dài và đề xuất điều chỉnh giảm.

Việc giao vốn giai đoạn đầu chậm, đến tháng 6.2022 nguồn vốn giai đoạn 2021–2025 và dự toán năm 2022 mới được giao theo Quyết định số 652/QĐ-TTg và Quyết định số 653/QĐ-TTg, tác động trực tiếp đến chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện.

Kinh phí sự nghiệp hằng năm thường được giao vào giữa năm khiến thời gian thực hiện, nghiệm thu, giải ngân bị thu hẹp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Cơ chế, hướng dẫn chưa đồng bộ khi phạm vi chương trình rộng, nhiều nội dung chuyên ngành, quy định về định mức, mua sắm trang phục, đạo cụ, nhạc cụ dân tộc và thanh quyết toán phải điều chỉnh qua nhiều lần.

Năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở còn hạn chế do cán bộ văn hóa thiếu, kiêm nhiệm nhiều việc, quản lý dự án, lập kế hoạch, thanh quyết toán chưa đồng đều, cộng với tình trạng địa phương chọn việc dễ bỏ việc khó, nghiêng về xây dựng, mua sắm mà chưa quan tâm đúng mức tới nghiên cứu khôi phục, bảo tồn hay xây dựng mô hình.

Tác động từ dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão lũ và sắp xếp đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng tới khảo sát, điền dã và tổ chức hoạt động...

​Hướng tới năm 2027, Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu rà soát, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ theo Nghị định số 358/2025/NĐ-CP và Nghị định số 387/2025/NĐ-CP, đồng thời đề xuất tổng nhu cầu kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương 113 tỉ đồng, gồm 47 tỉ đồng chuyển từ năm 2026 và 66 tỉ đồng nhu cầu mới.

Khoản 66 tỉ đồng mới dự kiến phân bổ 1 tỉ đồng cho Hợp phần I kiểm tra, giám sát, đánh giá và 65 tỉ đồng cho Hợp phần II bảo tồn văn hóa và truyền thông, trong đó 55 tỉ đồng dành cho Nội dung 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và 10 tỉ đồng cho Nội dung 4 về thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vụ Văn hóa dân tộc cũng đề nghị giao đủ 113 tỉ đồng ngay từ đầu năm 2027, thống nhất định mức, quy trình thanh quyết toán, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ cơ sở, chỉ đạo địa phương bố trí vốn đối ứng, ưu tiên bảo tồn gắn với du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững và khắc phục tình trạng triển khai hình thức, dàn trải.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ, giải ngân kịp thời và phân bổ kinh phí đúng người, đúng đối tượng, tránh dàn trải để đạt hiệu quả cao nhất.