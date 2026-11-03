Bứt tốc cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Cuộc họp thường kỳ tháng 10-2026 của UBND thành phố

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực.

Trong đó, thành phố thu hút 17 triệu lượt du khách (hơn 8,3 triệu lượt khách quốc tế); thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 194.009 tỷ đồng (tăng 52,11% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 27-10 đạt hơn 76.335 tỷ đồng, bằng 115% dự toán; đến ngày 31-10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.523,598 tỷ đồng, bằng 84,48% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm báo cáo tại cuộc họp

Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, cơ sở nhà đất tiếp tục được đẩy mạnh, lũy kế đã xử lý 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát, đạt 97,6%.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp lớn vào tăng trưởng.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát từng dự án để kịp thời xử lý vướng mắc, ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách và có khả năng hoàn thành. Đối với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cần rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về nhân lực và năng lực thực thi ở cơ sở.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các sở, ban, ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tiến độ xây dựng và hoàn thành các báo cáo, kế hoạch theo yêu cầu. Về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, thành phố tập trung hoàn thiện đề án liên quan đến nhân lực ngành y tế để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành rà soát, nghiên cứu bổ sung những dự án thực sự cần thiết, nhất là các dự án xử lý rác thải, y tế và bệnh viện. Về điều hành ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư, thành phố đang nghiên cứu cơ cấu chi ngân sách, phương án vay vốn phục vụ đầu tư công trung hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

B.T