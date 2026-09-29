Bứt phá về cơ chế để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Lớp học ứng dụng AI tại Trường THCS Chu Văn An (phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Khẳng định quyết tâm đầu tư cho giáo dục chất lượng cao

Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND tỉnh Ninh Bình thiết lập một khung chính sách chung, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân tài.

Điểm nổi bật của Nghị quyết là mức thưởng và hỗ trợ được nâng lên tương xứng với thành tích và quy mô các sân chơi trí tuệ từ cấp tỉnh đến quốc tế. Học sinh đạt giải Nhất hoặc Huy chương Vàng được thưởng 5 triệu đồng ở cấp tỉnh, 50 triệu đồng ở cấp quốc gia, 100 triệu đồng ở cấp khu vực, 300 triệu đồng ở cấp châu lục và lên tới 500 triệu đồng ở cấp quốc tế.

Đội ngũ giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng cũng được hưởng chế độ thưởng tương xứng, khẳng định vai trò trung tâm của người thầy trong hành trình đào tạo tài năng trẻ. Một giá trị nhân văn đáng chú ý của Nghị quyết là sự quan tâm với học sinh, giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật.

Cơ chế thưởng cao hơn dành cho các đối tượng này không chỉ tạo động lực phấn đấu mà còn thể hiện tinh thần giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, năm học 2025-2026, cùng với duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, ngành giáo dục còn đạt nhiều thành tích ấn tượng trong đào tạo học sinh giỏi, từng bước khẳng định vị thế trên các đấu trường trí tuệ trong nước và quốc tế.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các môn thi với 6,322 điểm; có 10 trong tổng số 12 môn nằm trong tốp 10 toàn quốc, trong đó 5 môn xếp thứ nhất, 2 môn xếp thứ hai và 1 môn xếp thứ ba.

Ở đấu trường trí tuệ quốc tế, "đất học" Ninh Bình tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ khi ba học sinh của các Trường Trung học phổ thông Chuyên: Lương Văn Tụy, Lê Hồng Phong và Biên Hòa giành Huy chương Bạc tại các Kỳ thi: Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương; Olympic Vật lý châu Á.

Đặc biệt, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56. Những thành tích ấy tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, đồng thời cho thấy tiềm năng rất lớn của thế hệ học sinh Ninh Bình trên hành trình hội nhập quốc tế.

Ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình nêu rõ, Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND ra đời thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục nhất là công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Mức bồi dưỡng cho học sinh giỏi, giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho học sinh giỏi rất cao và trở thành 1 trong những địa phương có chính sách khen thưởng khuyến khích tài năng cao nhất toàn quốc.

Đây là sự động viên lớn lao kịp thời cũng là nguồn động lực để giáo viên và học sinh tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn. Ngay khi HĐND ban hành nghị quyết, Sở đã thông tin đến các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh để lan tỏa chính sách ưu tiên vượt trội của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phong trào nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn thời gian tới.

Động lực cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12 chuyên Vật lý, Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56 tại Colombia. Em cũng là học sinh đầu tiên nhận mức thưởng kỷ lục 500 triệu đồng từ UBND tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND. Thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng em là thầy Nguyễn Hải Dương cũng nhận phần thưởng 250 triệu đồng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của cá nhân nữ sinh mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả bước đầu của các cơ chế, chính sách đặc thù mà địa phương đang triển khai. Việc áp dụng mức thưởng lớn chưa từng có này tạo tiếng vang mạnh mẽ, trở thành đòn bẩy tâm lý quan trọng giúp các thế hệ học sinh tiếp theo của đất Cố đô tự tin bứt phá, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tiết học STEM tại Trường THCS Chu Văn An (phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc vô cùng hạnh phúc và xúc động trước sự đồng hành, động viên kịp thời của các cấp lãnh đạo tỉnh. Nữ sinh "vàng" khẳng định, phần thưởng đột phá này không chỉ mang lại niềm vui lớn cho gia đình mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa đam mê để em vượt qua mọi áp lực, vững vàng chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Đây được coi là bệ phóng vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ để các thế hệ học sinh tiếp tục nỗ lực, không ngừng cống hiến và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND còn là cơ chế tạo động lực để các nhà trường mạnh dạn đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, khuyến khích giáo viên say mê nghiên cứu chuyên môn, học sinh nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức. Khi thành tích được ghi nhận xứng đáng, sự cống hiến được tôn vinh kịp thời, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt sẽ có thêm sức lan tỏa; đồng thời góp phần xây dựng môi trường giáo dục đề cao sáng tạo, khuyến khích đổi mới và phát huy năng lực của mỗi cá nhân.

Thầy giáo Nguyễn Hải Dương, Lãnh đội Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đánh giá rất cao tầm nhìn và giá trị thực tiễn của Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND đối với ngành giáo dục. Cơ chế khen thưởng và hỗ trợ đột phá không chỉ dừng lại ở con số mang giá trị vật chất, mà cốt lõi chính là "bệ phóng tâm lý" và "điểm tựa vững chắc" giúp cởi bỏ mọi áp lực cho thầy lẫn trò.

Nghị quyết dành mức tôn vinh và thù lao xứng đáng cho giáo viên trực tiếp bồi dưỡng là sự trân trọng từ địa phương. Quyết sách này tạo động lực mạnh mẽ để các thầy cô không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy thời đại số, say mê nghiên cứu chuyên môn, quyết tâm đưa thế hệ trẻ đất Cố đô tự tin bứt phá và liên tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.